A lengyelek szerint 19 drón hatolt be a légterükbe

Donald Tusk a lengyel parlamentben azt mondta, hogy a lengyel hadsereg az éjszaka 19 drón behatolását érzékelte. Ezek közül hármat vagy négyet lengyel vagy NATO-kötelékben szolgáló vadászgépek lőttek le. A miniszterelnök azt mondta, hogy a drónok jelentős része Fehéroroszország területéről hatolt be a lengyel légtérbe. Az utolsó drónt reggel 6 óra 45 perckor hatástalanították.