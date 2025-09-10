lengyelországorosz drónorosz-ukrán háborúoroszország
A következő élő közvetítés része Lengyelország kérvényezte a NATO 4-es cikkelyének alkalmazását, Orbán elfogadhatatlannak nevezte a történteket

A lengyelek szerint 19 drón hatolt be a légterükbe

admin Dienes Gábriel
2025. 09. 10. 11:29

Donald Tusk a lengyel parlamentben azt mondta, hogy a lengyel hadsereg az éjszaka 19 drón behatolását érzékelte. Ezek közül hármat vagy négyet lengyel vagy NATO-kötelékben szolgáló vadászgépek lőttek le. A miniszterelnök azt mondta, hogy a drónok jelentős része Fehéroroszország területéről hatolt be a lengyel légtérbe. Az utolsó drónt reggel 6 óra 45 perckor hatástalanították.

