Kim Dzsongun, Putyin, és Fico is ott lesz Kína katonai parádéján

Kim Dzsongun észak-koreai vezető a jövő héten Vlagyimir Putyin orosz elnökkel együtt részt vesz egy pekingi katonai parádén – közölte a kínai külügyminisztérium közlése alapján a BBC.

Kína szeptember 3-i „győzelem napi” parádéját Japán második világháborús hivatalos kapitulációjának és a konfliktus végének 80. évfordulójára alkalmából ünneplik. Az esemény kulcsfontosságú diplomáciai jelentősséggel bír Hszi Csin-ping kínai elnök számára, aki Peking vezetésével egy új világrendet szorgalmaz.

Putyin és Kim Dzsongun mellett várhatóan további 26 államfő lesz jelen az eseményen.

Ez az első alkalom 1959 óta, hogy egy észak-koreai vezető részt vesz egy kínai katonai parádén.

Kína valószínűleg bemutatja legújabb fegyvereit, köztük több száz repülőgépet, tankot és drónelhárító rendszert. Ez lesz az első alkalom, hogy hadseregének új haderő-struktúráját teljes egészében bemutatják egy parádén.

A legtöbb nyugati vezető várhatóan nem vesz részt a felvonuláson, mivel ellenzik Oroszország ukrajnai invázióját, amely a Putyin-rezsim elleni szankciók kiváltó oka volt.

Kevesebb európai uniós tisztviselő lesz jelen, csupán egy uniós vezető – Robert Fico szlovák miniszterelnök – vesz részt, míg Bulgária és Magyarország képviselőket küld.