Áldozatai is vannak egy iskolai és templomi lövöldözésnek Minneapolisban

Áldozatokat is követelő iskolai és templomi lövöldözéshez riasztották a rendőrséget Minneapolisban szerdán helyi idő szerint reggel, az intézmény első tanítási hetén.

Jacob Frey, Minneapolis polgármestere annyit közölt, hogy „szörnyű erőszakról érkeztek jelentések Dél-Minneapolisból”, és hozzátette, hogy a beavatkozó egységek a helyszínen vannak.

Tim Walz, Minnesota állam kormányzója közösségi oldalán azt írta, hogy a lövöldözés az Annunciation Catholic School nevű intézménynél volt.

Minneapolis rendőrsége nem sokkal az első hírek bejelentését követően annyit közölt, hogy a lövöldözőt “elszigetelték”.

A helyszíni jelentések szerint az erőszakos cselekmény helyszíne egy iskola és a hozzá tartozó templom volt.

Dan Bongino, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) igazgatóhelyettese közölte, hogy az ő embereik is a helyszínre tartanak. (MTI)