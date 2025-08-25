Trump szerint két-három hét múlva befejeződik a háború Gázában

Úgy gondolom, hogy a következő két-három hétben elég egyértelmű befejezésre kerül sor

– mondta Donald Trump amerikai elnök az Izrael által a Gázai övezetben folytatott megtorló háborúról a BBC szerint. A lap azt írja, Trump úgy fogalmazott egy újságírónak, hogy „Sokat tárgyalok Bibi Netanjahuval”, valamint azt mondta neki: „Jobb, ha hamarosan megoldja a helyzetet”.

Az amerikai elnök a nyilatkozatát akkor tette, amikor a dél-koreai elnököt fogadta a Fehér Házban. Elmondása szerint senkinek sem szabad elfelejtenie a Hamász Izrael elleni, 2023 október 7-i támadásait, támadásait amelyek szerinte „a lehető legrosszabbak voltak”. Az azóta folyamatban lévő háborúról azt mondta: „De ennek ellenére véget kell vetni neki, az éhínség és az összes többi probléma miatt”.

Trump úgy fogalmazott, hogy „nagyon komoly” diplomáciai nyomást helyeznek Gázára a háború befejezése és az ott fogva tartott izraeli túszok szabadon bocsátása érdekében.

A gázai egészségügyi minisztérium hétfőn reggel arról számolt be, hogy legalább húsz ember meghalt Hán Juniszban, miután Izrael lecsapott a Nasszer kórházra. A tárca szerint szerint az áldozatok között vannak orvosok, betegek és öt újságíró is. A német külügyminisztérium közölte, hogy vizsgálatot vár az öt újságíró halálát okozó izraeli támadás után.

Az izraeli hadsereg közölte, hogy a támadás után „előzetes vizsgálatot” indít, és hozzátette, hogy „nem támad újságírókat.”

A Guardian nemrég arról írt az izraeli hírszerzési adatbázis alapján, hogy Gázában az áldozatok 83 százaléka civil lehet. A gázai egészségügyi minisztérium adatai szerint 2023 október 7-e óta több mint 62 ezer az izraeli hadsereg műveletei következtében.

Amint arról beszámoltunk, 300 magyar zsidó értelmiségi csatlakozott ahhoz a nyilatkozathoz, amely szolidaritást vállal az izraeli–palesztin konfliktus minden áldozatával, és hangsúlyozza, hogy „minden zsidó és palesztin élet egyformán értékes”.