300 magyar zsidó értelmiségi indított petíciót „a palesztinok és a zsidók közös emberiességéért”

Ételosztásra váró gyerekek Gázában.
2025. 08. 25. 16:14
300 magyar zsidó ember csatlakozott ahhoz a nyilatkozathoz, amely szolidaritást vállal az izraeli–palesztin konfliktus minden áldozatával, és hangsúlyozza, hogy „minden zsidó és palesztin élet egyformán értékes”.

A lapunkhoz eljuttatott közlemény szerint az aláírok között szerepel többek között

  • Steiner Kristóf író, vegán szakács,
  • Veiszer Alinda riporter,
  • Dr. Máté Gábor magyar-kanadai orvos, író,
  • Dr. Karsai László holokauszt-történész,
  • Novák Attila zsidóság-kutató,
  • Breier Ádám és Fliegauf Bence filmrendezők,
  • Závada Péter költő
  • és Jámbor András országgyűlési képviselő.

Az aláírók

a tudatos kiéheztetéstől szenvedő gázai lakossággal, a zsidó túszokkal és családjukkal is szolidaritást vállalnak.

A szöveg elutasítja a „szekértábor logikát”, és hangsúlyozza, hogy lehetséges egyszerre zsidó- és palesztinpártinak lenni. Visszautasítják, hogy az Izrael-kritikát és az antiszemitizmust összemossák, és hangsúlyozzák, hogy „Netanjahu nem egyenlő a világ zsidóságával, ahogyan a Hamász sem a palesztin néppel”.

Az aláírók aggasztónak tartják a béketüntetések betiltását, a független sajtó elleni támadásokat, Netanjahu meghívását, és a nyilvános viták hiányát: „alig van itthon olyan platform vagy intézmény, amelyik fel merné vállalni a témával kapcsolatos vitákat és árnyalt eszmecserét”.

Az aláírók teljes listája itt olvasható.

Júliusban a hazai értelmiségiek a palesztinpárti ír raptrió, a Kneecap szigetes fellépése ellen tiltakoztak egy petícióval, amire végül nem is került sor, mert a kormány kitiltotta a zenészeket az országból.

A Guardian a napokban írt arról, hogy egy belső izraeli hírszerzési adatbázis szerint Gázában hatból öt áldozat civil lehet.

