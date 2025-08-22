észak-koreakim dzsongunorosz-ukrán-háború
Nagyvilág

Kim Dzsengun koncertet rendezett az Ukrajna elleni harcokból hazatért katonáknak

afp
admin Spirk József
2025. 08. 22. 06:51
afp

Kim Dzsongun hősként üdvözölte az Ukrajna elleni háborúban Oroszország oldalán harcoló észak-koreai katonákat azon az ünnepségen, amelyet a hazatérésük tiszteletére rendeztek az észak-koreai fővárosban – közölte az állami média alapján a Guardian.

Az észak-koreai vezető azt mondta, hogy a csapatok a „hősök harci szellemét” képviselték a kurszki régió visszafoglalása során – írta a KCNA állami hírügynökség.

Kim Dzsongun augusztus 12-én telefonon is beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Putyin is megdicsérte az Ukrajna ellen harcoló észak-koreai csapatok teljesítményét.

Az Oroszországból visszatért katonákat koncerttel tisztelték meg, a harcokban elesett katonák hozzátartozói pedig egy banketten vehettek részt.

Az események azt jelezték, hogy a phenjani rezsim szakított a korábbi titkolózással, amely a háború korábbi szakaszában jellemezte az észak-koreai részvételt a háborúban.

Kim találkozott a hadsereg tengerentúli műveletének tisztjeivel is. Azt hangoztatta, hogy a „legfontosabb feladat” végrehajtásával bízták meg őket, és „meleg militáns bátorítást” adott a parancsnokoknak és a csapatoknak.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Megsemmisítette a bíróság a Donald Trumpra kiszabott félmilliárd dolláros bírságot
Guardian: az izraeli hírszerzési adatbázis alapján Gázában az áldozatok 83 százaléka civil lehet
Egy ukrán férfit tartóztattak le az Északi Áramlat felrobbantása miatt
Tetőt javító férfira dobtak le egy bombát az oroszok
50 milliárdos veszteség után vezércsere, díjkorrekció és panaszkodó alvállalkozók – mi történik a Mohunál?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik