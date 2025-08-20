Gyermeke szeme láttára lőtték le az influenszert, egy eltévedt golyó okozta a halálát

Közúti lövöldözésben életét vesztette Arizonában Yarely Ashley Hermosillo, a 27 éves influenszert egy eltévedt golyó találta el Glendale-ben – írja a The Sun.

A lap szerint a nő férjével, édesanyjával és négyéves kisfiával ült az autóban a piros lámpánál, amikor a mellettük lévő két sávban várakozó sofőr a szóváltásba keveredett egymással. Egyikük, a középső sávban várakozó Jesus Preciado Dousten a rendőrség szerint „egy véletlenszerű irányba” tüzet nyitott, a golyó pedig fejen találta Hermosillót. A nőt azonnal az arizonai kórházba szállították, de az életét már nem tudták megmenteni. Férjének, anyjának és gyermekének nem esett baja.

A kérdésem továbbra is az, hogy miért lőttek csak úgy, véletlenszerűen az ellenkező irányba?

– mondta Brian Hoskins a glendale-i rendőrségtől.

A hatóság a térfigyelő kamerák felvételei alapján azonosította Doustent, akit hamar sikerült elfogniuk, lakásában további fegyvereket találtak. A férfit a többi között gyilkossággal, súlyos testi sértéssel és illegális fegyvertartással is vádolják.

Yarely Ashley Hermosillónak több, mint 300 000 követője volt a Facebookon, Instagramon és TikTokon, a 27 éves nő főleg főzős videókkal vált ismertté.

Yarely szerető feleség, odaadó anya és gyönyörű lélek volt, akinek a fénye mindenkit megérintett, aki ismerte. Maga mögött hagyja férjét és négyéves fiukat, akik most elképzelhetetlen veszteséggel néznek szembe.

– írta közleményében a család.

A hozzátartozók gyűjtést indítottak a GoFundMe oldalon a temetési költségek fedezésére, a cikk megjelenésének időpontjában 12 255 dolláron (kb. 4,1 millió forint) állt a számláló.