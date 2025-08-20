ukrajnaoroszországbudapestvolodimir zelenszkij
Donald Tusk kikelt az ötlet ellen, hogy Budapesten legyen a Putyin-Zelenszkij csúcs

Artur Widak / NurPhoto via AFP
admin Kerner Zsolt
2025. 08. 20. 14:20
Artur Widak / NurPhoto via AFP

A lengyel miniszterelnök szerdán kritizálta az ötletet, hogy Budapesten lehessen az orosz-ukrán csúcstalálkozó.

Budapest? Nem mindenki emlékszik, de 1994-ben Ukrajna már kapott nemzetközi garanciákat a területi integritására az amerikaiaktól, Oroszországtól és a britektől. Budapesten.

közölte Donald Tusk.

Lehet, hogy babonás vagyok, de ezúttal inkább más helyet próbálnék találni.

– tette hozzá.

Korábban a Politico és a Guardian is arról írt, hogy a Fehér Ház Budapesten is gondolkodik a háromoldalúnak tervezett találkozó helyszíneként. Magyar Péter kifejezetten felkérte Orbán Viktort arra, hogy tegyen azért, hogy Budapesten legyen a találkozó. Ukrajna számára viszont lehet, hogy Magyarország kellemetlen helyszín lenne, részben pont az 1994-es budapesti memorandum miatt. Akkor abban egyeztek meg, hogy az oroszok tiszteletben tartják Ukrajna területi egységét, ha Ukrajna felad minden szovjet időkből ott maradt atomfegyvert.

