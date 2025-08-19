budapestukrán-orosz háborúvlagyimir putyinvolodimir zelenszkij
Budapest is szóba került a Zelenszkij–Putyin-találkozó lehetséges helyszíneként – sajtóértesülés

2025. 08. 19. 08:22
Egyes sajtóhírek szerint Magyarország az egyik esélyes helyszín a tervezett ukrán–orosz csúcstalálkozót megrendezésére.

Miután hétfőn Washingtonban tárgyalt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Donald Trump amerikai elnökkel és hét európai vezetővel, felmerült a lehetősége, hogy Zelenszkij és Vlagyimir Putyin orosz elnök két héten belül személyesen találkozhat az ukrajnai béke előmozdítása érdekében.

A Guardian cikke szerint a Trump-kormányzat egy magas rangú tisztviselője azt mondta, hogy a találkozóra akár Budapesten is sor kerülhet.

Ugyanakkor hivatalos bejelentés még nem született, és más források is csak az egyik lehetséges opcióként számolnak vele. A Sky News például Helsinkit, Olaszországot és Svájcot is a lehetséges helyszínek között említette.

Szijjártó Péter külügyminiszter már 2022-ben felvetette, hogy Budapest lehetne a béketárgyalások helyszíne, mivel az mind az ukrán, mind az orosz fél számára biztonságos lenne.

Az ügyben kérdéseket küldünk a magyar Külügyminisztériumnak, válasz esetén beszámolunk róla.

