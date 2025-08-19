Amíg Washingtonban a békéért tárgyaltak, Kim Dzsongun nukleáris fegyverkezésre szólított fel

Mialatt Washingtonban Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt és más európai vezetőket fogadta Donald Trump amerikai elnök, hogy az ukrajnai békekötést segítsék elő, addig Észak-Korea egészen más pályán kezdett el mozogni.

Az ázsiai ország vezetője, Kim Dzsongun ugyanis kijelentette, hogy országának gyorsan ki kell bővítenie nukleáris fegyverzetét, míg az Egyesült Államok és Dél-Korea közös hadgyakorlatait „a háború provokálására irányuló szándékuk nyilvánvaló kifejezésének” nevezte az állami hírügynökség, a KCNA közlése szerint.

Dél-Korea és szövetségese, az USA ezen a héten kezdte meg közös katonai gyakorlatait, amelyek keretében tesztelik a fokozott észak-koreai nukleáris fenyegetésekre adott, továbbfejlesztett válaszlépéseket.

Phenjan rendszeresen bírálja az ilyen gyakorlatokat mint az invázióra való felkészülést, és néha fegyverkísérletekkel válaszol rájuk, de Szöul és Washington szerint ezek tisztán védekező jellegűek.

A 11 napos, Ulchi Freedom Shield nevű éves gyakorlatok hasonlóak lesznek a 2024-esekhez, de a 40 terepgyakorlatból húszat szeptemberre halasztanak – közölte korábban a dél-koreai hadsereg.

A gyakorlatok egyértelműen kifejezik szándékukat, hogy továbbra is ellenségesek és konfrontatívak maradjanak Észak-Koreával szemben – mondta Kim Dzsongun hétfőn a KCNA szerint. Hozzátette, hogy a biztonsági helyzet miatt Észak-Koreának „gyorsan bővítenie” kell nukleáris fegyverzetét, és megjegyezte, hogy a legutóbbi amerikai–dél-koreai gyakorlatok nukleáris elemet tartalmaztak.

