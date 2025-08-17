a nap legfontosabb hírei
A nap legfontosabb hírei – 2025. augusztus 17.

Erről beszélt Trump és Putyin az Elmendorf–Richardson Támaszpont kifutópályáján a szájról olvasó szerint

Starmer, Meloni, Merz, Macron, Rutte és von der Leyen is Washingtonba utazik Zelenszkijjel

Zelenszkij és von der Leyen üzent Trumpnak és Putyinnak

Csasztuskára táncol a páva

„Ukrajna nem bír magával, Európa már a macskaasztalhoz sem ülhet” – Orbán Viktor levelet írt a digitális polgároknak

Holtan találták meg a futóversenyen eltűnt férfit

Valaki két kólásüveget is Schmuck Andor sírjára helyezett a politikus temetése után

Hadházy Ákos talált egy medencét is a Nemzeti Parkban épült, NER-es luxusvillában, ami hivatalosan szőlőbirtok

Kétszáz méter: egy magántársaság szerelvény nélkül haladó mozdonya nem állt meg a tiltó jelzésnél, jött a Nyírség Intercity

Trump Biden háborújáról beszél, külügyminiszterének kétségei vannak
Megégett ló, szuperhold és kamucsúcs a hét képein
