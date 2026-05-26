Megszüntetik az összes parkolóautomatát július 1-től Budapesten, a parkolási díjak drágulni fognak. A jövőben helyben már nem lehet készpénzért parkolójegyet venni, de az SMS-alapú fizetés megmarad – számolt be róla az RTL Híradó.

A városvezetés szerint a lépésre azért van szükség, mert túl sokba került az automaták üzemeltetése. A Népszava Kiss Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatójának elmondása alapján áprilisban arról írt: volt olyan budapesti kerület, ahol a működtetésük évi bruttó százmillió forintot vitt el. Vitézy Dávid új közlekedési miniszter korábban még fővárosi képviselőként arról beszélt: a parkolóautomaták üzemeltetése sok esetben többe kerül, mint amennyi bevételt tudnak beszedni azokkal.

A híradónak nyilatkozó járókelők azt mondták, hogy eddig is telefonos alkalmazással intézték a parkolást. A BKK közlése szerint a kártyás fizetések aránya jelenleg is 90 százalék feletti.