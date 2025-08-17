Kétszáz méter: egy magántársaság szerelvény nélkül haladó mozdonya nem állt meg a tiltó jelzésnél, jött a Nyírség Intercity

Vasárnap délután Szolnok és Szajol között egyelőre nem közlekedhetnek a vonatok hatósági intézkedés miatt, mert egy magántársaság szerelvény nélkül haladó mozdonya nem állt meg egy számára tiltó jelzést adó jelzőnél – írta a Mávinform. A mozdony egy váltót megrongált és arra a vágányra haladt ki, ahol az ellenkező irányban a Budapestről Záhonyba tartó Nyírség IC (IC 614) szabályosan haladt.

A két vonat 200 méterre állt meg egymástól, személyi sérülés nem történt, a vasúti biztosítóberendezés a szabálytalan közlekedésre azonnal reagált és még a másik vonat érkezése előtt a jelzőt továbbhaladást megtiltó jelzésűre állította, hogy megelőzze a balesetet.

A záhonyi és a békéscsabai fővonalon jelentősen hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos átszállásra kell számítani estig.

A záhonyi és a békéscsabai fővonal távolsági vonatai csak Budapest és Szolnok, illetve Szajol és a keleti országrészben lévő végállomásuk között járnak. Szolnok és Szajol között pótlóbuszok közlekednek, a buszok folyamatosan indulnak, a vonatokhoz nem csatlakoznak.