Kiesett a magyar válogatott játékos csapata a Bundesligából

Dárdai Bence csapata, az élvonalban 16. helyen zárt Wolfsburg kiesett az élvonalból, miután a német labdarúgó-bajnokság osztályozóján a hazai döntetlen után hosszabbításban kikapott a másodosztályban harmadik Paderborntól.

A térdsérülés miatt már ősz óta hiányzó Dárdai együttese hétfőn jól kezdett, már a harmadik percben megszerezte a vezetést, ám a 15. percben Joakim Maehle piros lapja után emberhátrányba került. A hazaiak ezt követően azonnal átvették az irányítást, és óriási fölényben futballoztak. A Paderborn még az első félidőben egyenlített, majd ezek után is számos nagy helyzetet dolgozott ki, újabb gólt azonban a rendes játékidő végéig nem szerzett.

A Wolfsburg sorsát aztán a 100. percben Laurin Curda pecsételte meg, aki egy bal oldali beadás után nyolc méterről lőtt a jobb alsó sarokba.

A Wolfsburg, amely 2009-ben bajnok volt, 2015-ben pedig ezüstérmes a Bundesligában, 1997 után süllyed vissza a másodosztályba.

A Paderborn története során harmadszor jutott fel az első osztályba.