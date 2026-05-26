Meghalt Sonny Rollins, a dzsessz-szaxofonkolosszusa

Május 25-én, 95 éves korában meghalt Sonny Rollins dzsesszzenész, akit a műfaj berkein belül csak szaxofonkolosszusként emlegettek – adta hírül a Variety. A hírt a legendás bebopzenész családja jelentette be, a halál közvetlen okát nem közölték.

A kétszeres Grammy-díjas szaxofonművész 1930. szeptember 7-én látta meg a napvilágot Harlemben. Karrierjét zongoristaként kezdte, hétéves korában ragadott szaxofont először, karrierje csúcsára pedig a műfaj egyik legendás alakjává vált. Diszkográfiája is terebélyes: összesen 49 stúdióalbumot és 11 koncertalbumot készített a hozzávetőleg hét évtizedes zenei pályafutása során.

Rollins művészete jelentős hatással volt a műfajra, és olyan nevekkel dolgozott együtt, mint John Coltrane, Miles Davis, Ray Brown vagy Thelonious Monk.

A legjelentősebb amerikai dzsesszfolyóiratként emlegetett Down Beat 1973-ban az év zenészének választotta, a későbbiekben pedig több díjat is bezsebelt, köztük egy Grammy-életműdíjat is. Magyarországon először 2011-ben lépett fel, a Művészetek Palotájában.

A zene iránti elkötelezettségét hűen mutatja az az 1986-os koncert, amelyen, bár a színpadról leugorva eltörte a sarokcsontját, a földön fekve mégis tovább játszott. A videó alább tekinthető meg: