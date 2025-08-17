„Ukrajna nem bír magával, Európa már a macskaasztalhoz sem ülhet” – Orbán Viktor levelet írt a digitális polgároknak

Vasárnap reggel levélben fordult a Digitális Polgári Körök tagjaihoz Orbán Viktor, melyben javarészt külpolitikáról és az alaszkai Trump–Putyin csúcsról írt.

Az Index által látott miniszterelnöki levél kulcsállításai az alábbiak:

„A politika nem tud leállni. Hiába akarsz nyaralni, utolér. Ott lógsz a mobilodon.”

„Magyarországnak nem igaza van, hanem igaza lesz. Megint. Történelmi idők! Történelmi esély a békére, történelmi kudarc Brüsszelben. Európa már a macskaasztalhoz sem ülhet. És tudjuk, aki nincs az asztalnál, az étlapon lesz. Mi, magyarok időben szóltunk. Nem engedtük, hogy Weber , von der Leyen és Bidenék belerántsanak bennünket a háborúba. Végig a jó oldalon álltunk. A béke oldalán.”

, és belerántsanak bennünket a háborúba. Végig a jó oldalon álltunk. A béke oldalán.” „Ha beköszönt a béke, nekilendül a magyar gazdaság is.”

„Ukrajna nem bír magával. A héten a Magyarországot ellátó Barátság kőolajvezetéket támadták. Nem okos dolog az oroszlán bajuszát húzgálni. A Magyarországról érkező energia nélkül egész Ukrajna leállna. Mi nem konfliktust, hanem értelmes együttműködést akarunk Ukrajnával.”

„Az ukrán titkosszolgálatok folyamatosan kapcsolatot tartanak magyar ellenzéki politikusokkal.”

„Újabb ukrán titkosszolgálati akció Magyarország ellen. Lassan már semmi titkos nem lesz benne, annyira nyíltan csinálják. Ukránbarát Tisza Sziget Kárpátalján! Brüsszel tapsol hozzá. Kijev, Brüsszel, Tisza – együtt akarják megbuktatni a magyar kormányt, és beszántani Magyarország szuverenitását. Ehhez nekünk is lesz néhány szavunk.”

„Fix 3 százalék. A károgók és a huhogók próbálják ezt is lefitymálni. Pedig ez igazi világszám! Saját otthont mindenkinek!”

„Fordulat az amerikai külpolitikában. Mindenki, akinek nem ment el a józan esze, eddig is tudta. Most már az egész világ olvashatja. Biden és »bandája« ment, Trump jött, korrekt emberi jogi jelentés Magyarországról.”

Kifejtette azt is, hogy a digitális polgároknak „el kellett indítani a digitális honfoglalást”, ha ha nem akarnak teret engedni annak, hogy „a digitális világ kizárólag negatív, gyűlölködő, obszcén és liberális-internacionalista legyen”. Azt tanácsolta, „mentsük meg a magyar digitális világot a pozitív, felebaráti és építeni akaró emberek számára”.

Beszámolója szerint a héten 500 új digitális polgári kört alapítottak.

Az első országos DPK találkozót az offline térben rendezik meg: szeptember 20-án, szombaton, a Papp László Sportarénában, 12 órakor.