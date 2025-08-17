orbán viktordigitális polgári körtrump-putyin csúcs
„Ukrajna nem bír magával, Európa már a macskaasztalhoz sem ülhet” – Orbán Viktor levelet írt a digitális polgároknak

Varga Jennifer / 24.hu
admin Papp Atilla
2025. 08. 17. 10:47
Varga Jennifer / 24.hu

Vasárnap reggel levélben fordult a Digitális Polgári Körök tagjaihoz Orbán Viktor, melyben javarészt külpolitikáról és az alaszkai TrumpPutyin csúcsról írt.

Az Index által látott miniszterelnöki levél kulcsállításai az alábbiak:

  • „A politika nem tud leállni. Hiába akarsz nyaralni, utolér. Ott lógsz a mobilodon.”
  • „Magyarországnak nem igaza van, hanem igaza lesz. Megint. Történelmi idők! Történelmi esély a békére, történelmi kudarc Brüsszelben. Európa már a macskaasztalhoz sem ülhet. És tudjuk, aki nincs az asztalnál, az étlapon lesz. Mi, magyarok időben szóltunk. Nem engedtük, hogy Weber, von der Leyen és Bidenék belerántsanak bennünket a háborúba. Végig a jó oldalon álltunk. A béke oldalán.”
  • „Ha beköszönt a béke, nekilendül a magyar gazdaság is.”
  • „Ukrajna nem bír magával. A héten a Magyarországot ellátó Barátság kőolajvezetéket támadták. Nem okos dolog az oroszlán bajuszát húzgálni. A Magyarországról érkező energia nélkül egész Ukrajna leállna. Mi nem konfliktust, hanem értelmes együttműködést akarunk Ukrajnával.”
  • „Az ukrán titkosszolgálatok folyamatosan kapcsolatot tartanak magyar ellenzéki politikusokkal.”
  • „Újabb ukrán titkosszolgálati akció Magyarország ellen. Lassan már semmi titkos nem lesz benne, annyira nyíltan csinálják. Ukránbarát Tisza Sziget Kárpátalján! Brüsszel tapsol hozzá. Kijev, Brüsszel, Tisza – együtt akarják megbuktatni a magyar kormányt, és beszántani Magyarország szuverenitását. Ehhez nekünk is lesz néhány szavunk.”
  • „Fix 3 százalék. A károgók és a huhogók próbálják ezt is lefitymálni. Pedig ez igazi világszám! Saját otthont mindenkinek!”
  • „Fordulat az amerikai külpolitikában. Mindenki, akinek nem ment el a józan esze, eddig is tudta. Most már az egész világ olvashatja. Biden és »bandája« ment, Trump jött, korrekt emberi jogi jelentés Magyarországról.”

Kifejtette azt is, hogy a digitális polgároknak „el kellett indítani a digitális honfoglalást”, ha ha nem akarnak teret engedni annak, hogy „a digitális világ kizárólag negatív, gyűlölködő, obszcén és liberális-internacionalista legyen”. Azt tanácsolta, „mentsük meg a magyar digitális világot a pozitív, felebaráti és építeni akaró emberek számára”.

Beszámolója szerint a héten 500 új digitális polgári kört alapítottak.

Az első országos DPK találkozót az offline térben rendezik meg: szeptember 20-án, szombaton, a Papp László Sportarénában, 12 órakor.

