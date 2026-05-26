Bemutatta miniszterelnöki kabinetfőnökét Magyar Péter

Sümeghy Claudia lesz Magyar Péter miniszterelnöki kabinetfőnöke, akire a kormányfő szerint az egyik legösszetettebb és legnehezebb munka vár a következő négy évben.

Magyar a Facebookon azt írta, hogy Sümeghy nemzetközikapcsolatok-szakos közgazdász, filmproducer, egy lánygyermek anyukája. Felsőfokon beszél angol és olasz nyelven, jelenleg az Oxfordi Egyetem executive leadership programjának résztvevője.

Közel egy évtizedet dolgozott pénzügyi területen, ahol 200 fős értékesítői csapatával Európa legjobb területi vezetője lett. Egyetemista kora óta vállalkozó, ügyvezető, 2016 óta férjével, Topolánszky Tamás Yvan filmrendezővel közös filmgyártó és -forgalmazó cégük producere és kommunikációs vezetője

– mutatta be kabinetfőnökét, aki a Tavaszi szél – az ébredés című film egyik alkotójaként másfél éve követi és így jól ismeri a munkáját és a Tisza közösségét, a döntéshozatali folyamataikat és az értékválasztásaikat.

Kabinetfőnökként olyan tiszta szándékok által vezérelt, stratégiailag koherens és emberközpontú vezetői környezetet fog teremteni, amelyben a döntések a működő, jövőbiztos és emberséges Magyarország építését szolgálják

– tette hozzá Magyar, aki egyúttal köszönetet mondott Velkey György korábbi kabinetfőnökének, zuglói egyéni parlamenti képviselőnek, aki a Külügyminisztérium államtitkáraként folytatja a munkáját.