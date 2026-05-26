Az Indiában tartózkodó Marco Rubio amerikai külügyminiszter azt mondta, hogy „még néhány napig” eltarthat az Iránnal kötni tervezett megállapodás szövegének elfogadása.

Rubio kijelentése lehűti az azzal kapcsolatos reményeket, hogy közeleg a konfliktus vége, miután hétfőn az amerikai hadsereg légi csapásokat hajtott végre Dél-Iránban. Donald Trump amerikai elnök a közösségi oldalán a légi csapások bejelentése előtt nem sokkal arról számolt be, hogy a konfliktus lezárását célzó egyeztetések „szépen haladnak” Iránnal. Hétfőn az esetleges amerikai–iráni béke belebegtetése lejjebb vitte az olajárakat.

Marco Rubio Újdelhiben újságíróknak azt mondta, hogy az Egyesült Államok minden esélyt megad a diplomáciának a sikerre, mielőtt mérlegelné, hogy „más módon” foglalkozzon Iránnal.

Az amerikai külügyminiszter a Hormuzi-szoros újranyitásáról szóló tárgyalásokra utalva azt mondta, hogy „egy meglehetősen komoly dolog van az asztalon”, és egy „nagyon is valós, jelentős, korlátozott időhöz kötött tárgyalás zajlik a nukleáris kérdés kapcsán”.

Amióta az Egyesült Államok és Izrael február 28-án megtámadta Iránt, mindössze néhány tucat hajó haladt át a Hormuzi-szoroson, szemben a korábbi napi 125–140-es számmal.

A hajózás korlátozása a szorosban az olajárak emelkedéséhez vezetett, és fölhajtotta az üzemanyag, a műtrágya és az élelmiszerek költségeit is, ugyanis az iráni blokád előtt a világ kőolajexportjának mintegy ötöde haladt át a szűk tengeri folyosón. (MTI)