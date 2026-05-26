amerikahormuzi-szorosirántárgyalás
Nagyvilág

Az USA külügyminisztere szerint „néhány napig” eltarthat, míg megegyeznek Iránnal

admin Dienes Gábriel
2026. 05. 26. 08:18
Julia Demaree Nikhinson / POOL / AFP
Hétfőn az amerikai hadsereg Dél-Iránt bombázta.

Az Indiában tartózkodó Marco Rubio amerikai külügyminiszter azt mondta, hogy „még néhány napig” eltarthat az Iránnal kötni tervezett megállapodás szövegének elfogadása.

Rubio kijelentése lehűti az azzal kapcsolatos reményeket, hogy közeleg a konfliktus vége, miután hétfőn az amerikai hadsereg légi csapásokat hajtott végre Dél-Iránban. Donald Trump amerikai elnök a közösségi oldalán a légi csapások bejelentése előtt nem sokkal arról számolt be, hogy a konfliktus lezárását célzó egyeztetések „szépen haladnak” Iránnal. Hétfőn az esetleges amerikai–iráni béke belebegtetése lejjebb vitte az olajárakat.

Marco Rubio Újdelhiben újságíróknak azt mondta, hogy az Egyesült Államok minden esélyt megad a diplomáciának a sikerre, mielőtt mérlegelné, hogy „más módon” foglalkozzon Iránnal.

Az amerikai külügyminiszter a Hormuzi-szoros újranyitásáról szóló tárgyalásokra utalva azt mondta, hogy „egy meglehetősen komoly dolog van az asztalon”, és egy „nagyon is valós, jelentős, korlátozott időhöz kötött tárgyalás zajlik a nukleáris kérdés kapcsán”.

Amióta az Egyesült Államok és Izrael február 28-án megtámadta Iránt, mindössze néhány tucat hajó haladt át a Hormuzi-szoroson, szemben a korábbi napi 125–140-es számmal.

A hajózás korlátozása a szorosban az olajárak emelkedéséhez vezetett, és fölhajtotta az üzemanyag, a műtrágya és az élelmiszerek költségeit is, ugyanis az iráni blokád előtt a világ kőolajexportjának mintegy ötöde haladt át a szűk tengeri folyosón. (MTI)

