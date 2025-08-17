Péntek délután örök nyugalomra helyezték Schmuck Andort a Fiumei úti sírkertben. A Budapest Eye videójából kiderül, hogy a temetést követően valaki 2 üveg light Coca-Colát helyezett el a néhai politikus sírkövén.

Ennek oka az lehet, hogy Schmuck imádta a kólát, korábban nyilatkozott is arról, hogy napi hét litert megiszik a cukros italból.

Sosem lettem rosszul. Azt mondta az orvos, hogy ezt nem szabad, én meg mondtam neki, hogy legfeljebb tíz évvel tovább leszek halott. Viszont hogy nem fogok lebomlani, az biztos