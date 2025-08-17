Janasóczki Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője közölte, Cserépfalu határában találtak rá arra a férfira, aki még szombaton tűnt el egy terepfutó versenyen. Hozzátette, idegenkezűségre utaló jelet nem találtak.

Molnár Norbert, a Cserépi Trapp terepfutó verseny szervezője a Heol.hu-nak azt mondta, szombaton a verseny után minden lehetséges eszközzel kutattak Zsolt után. Azt is elmondta, a gondot a meleg okozhatta, mert egyébként Zsolt egy kiválóan felkészült futó.

Az utolsó fotókon azért látszott rajta a küszködés, de a mozgása nem volt szétesve, elég gyorsan haladt, nagy tempóval, még a harmadik helyen is futott, amikor 600 méterrel a cél előtt elvesztették.

A Cserépi Trapp terepfutó verseny a Facebook-oldalán közölte, hogy eltűnt az egyik futó, Spitzmüller Zsolt. A faluba még visszaért, írta egri Kárpát Egyesület, 11:20-kor látta egy térfigyelő kamera Cserépfalun a Bethlen utcán, de a célba már nem ért be, telefon nincs nála.

A szervezők is ott voltak a hajnali 3-ig tartó keresésen, „extrém helyekre is elmentünk”, de nem találtak a nyomára.

Civilek és a hatóságok is részt vettek a keresésben, a rendőrség körözést is kiadott a férfire.