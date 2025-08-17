Hadházy Ákos talált egy medencét is a Nemzeti Parkban épülő, NER-es luxusvillában, ami hivatalosan szőlőbirtok

Hadházy Ákos a napokban számolt be arról, hogy Zsidai Roy Zoltán, a NER-hez köthető gasztronómiai nagyvállalkozó, Orbán Ráhel egykori mentora épített a tulajdoni lapon „szőlőbirtok” és „gazdasági épület” megnevezéssel luxusvillát a Cserhegy utcában Tihanyban.

A független országgyűlési képviselő a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén épült villánál medencét is talált:

Opsz, ezt kívülről nem láttam, de tényleg van medence (»tűzvíztározó«) is Zsidai Roy tihanyi »gyümölcsfeldolgozójánál«. Miután pénteken bemutattam a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén készült képeket, egy honfitársunk az építkezésről is küldött beszédes fotókat.

Hadházy szerint a Zsidai csoport egyik cége, a Harlequin Kft. 89 millió forint EU-s támogatást kapott borászati turizmus fejlesztésére, ám ez az összeg kevésnek bizonyulhatott, mert a tulajdoni lap szerint a cég további 450 millió hitelt vett fel a „szőlőstanyára”.