Megtalálták annak a horvát hegymászónak a holttestét, aki után hétfőn nagyszabású kutató- és mentőakció indult Bosznia-Hercegovinában, a Visocica-hegység térségében – írta a klix.ba híroldal.

A beszámoló szerint a mentésben a helyi hegyimentő-szolgálat 16 tagja, a Szarajevói Kantoni Hegyimentő Szolgálat 35 munkatársa, a konjici rendőrőrs járőrei, valamint több hegymászó vett részt.

A konjici rendőrség helyszíni vizsgálata után a mentőcsapatok megkezdték a holttest kiemelését a nehezen megközelíthető hegyvidéki terepről. Az akció mintegy két órán át tartott. A hegymászó holttestét éjfél után adták át a konjici rendőrségnek.

A mentőszolgálat közlése szerint az eltűnt férfi május 24-én a Vito-csúcsról indult a Paric-csúcs felé, majd a Zoran Simic bivakszállás érintésével akart továbbhaladni az autójához vezető turistaösvényen. (MTI)