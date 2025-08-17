Az elmúlt másfél órában számos európai vezető jelentette be, hogy hétfőn csatlakoznak Volodimir Zelenszkij ukrán elnökhöz, akit a Fehér Házba vár Donald Trump – írta a BBC.

Megerősítette részvételi szándékát:

Keir Starmer , az Egyesült Királyság miniszterelnöke

, az Egyesült Királyság miniszterelnöke Giorgia Meloni olasz miniszterelnök

olasz miniszterelnök Friedrich Merz német kancellár

német kancellár Alexander Stubb finn elnök

finn elnök Emmanuel Macron francia elnök

francia elnök Mark Rutte , a NATO főtitkára

, a NATO főtitkára Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke

A várakozások szerint Zelenszkij rövidesen találkozik Ursula von der Leyennel Brüsszelben, majd tárgyalni fog több európai vezetővel is.

A Politico is arról írt, hogy Európa „nehéztüzérséget küld” Washingtonba Volodimir Zelenszkijjel Ukrajna megerősítésére. A lap szerint az európai vezetőket aggasztja, hogy az ukrán elnök esetleg nem részesül olyan barátságos fogadtatésban, mint Vlagyimir Putyin orosz elnök, akivel magyar idő szerint szombat hajnalban találkozott Trump. Az európai vezetők célja Kijev tárgyalópozíciójának javítása.

Európa és Ukrajna kulcsfontosságúnak tartja a hétfői csúcstalálkozón annak biztosítását, hogy Trump ne tegyen eleget Putyin azon követeléseinek, amelyeket elfogadhatatlannak tartanak. A New York Times forrásai szerint Putyin a Donbasz régiót kéri a harcok beszüntetéséért – beleértve azokat a részeket is, amiket az oroszok el sem foglaltak idáig –, az orosz elnön cserébe hajlandó írásban is garantálni, hogy nem támadja meg többé Ukrajnát.