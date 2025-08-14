Megvan, hánykor ül le egymással tárgyalni Trump és Putyin

Az általa „válságnak” nevezett ukrajnai háború rendezése lesz Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök pénteken esedékes tárgyalásainak központi témája Alaszkában – jelentette ki az MTI beszámolója szerint Jurij Usakov, az orosz államfő külpolitikai tanácsadója újságíróknak csütörtökön Moszkvában.

Mint elmondta, a tárgyalások pénteken, helyi idő szerint 11:30-kor (közép-európai szerint 21:30-kor) kezdődnek majd, az anchorage-i Elmendorf–Richardson katonai bázison. Miután a két elnök rövid üdvözletet mond el, az eszmecsere négyszemközt, tolmácsok részvételével kezdődik, majd kibővített formában, a delegációk tagjainak csatlakozásával folytatódik.

Putyin és Trump egyebek között a kétoldalú gazdasági együttműködésről és globális biztonsági kérdésekről is tárgyalni fog, majd közös sajtótájékoztatót tart. Usakov szerint a tárgyalások időtartamát még nem határozták meg, ez a két elnök döntésétől függ majd. A Telegraph ugyanakkor arról értesült, hogy Trump többek között azt is javasolhatja Putyinnak, hogy Oroszország hozzáférést kapjon Alaszka természeti erőforrásaihoz.

Közölte, hogy a megbeszélésen orosz részről Szergej Lavrov külügyminiszter, Anton Sziluanov pénzügyminiszter, Andrej Belouszov védelmi miniszter, Kirill Dmitrijev, az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezérigazgatója, valamint ő maga vesz részt. Az amerikai delegáció összetételét még nem hozták nyilvánosságra.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője úgy fogalmazott: jelenleg, Alaszka esetében orosz-amerikai csúcstalálkozóról van szó, Ukrajna álláspontjának majd a tárgyalások következő szakaszait fogják szentelni. Közölte, hogy Anchorage-ben a felek nem fognak dokumentumokat aláírni.