Trump a bűnüldözésre hivatkozva épp megszállja Washington D.C.-t

Újra naggyá teszem a fővárosunkat!

– kürtölte világgá hétfőn a saját közösségi médiaoldalán, a Truth Socialon az amerikai elnök. Donald Trump hétfőn sajtótájékoztatót is tartott a Fehér Házban, ahol kijelentette: a Nemzeti Gárda 1800 tagját vezénylik Washingtonba, mert a városban „elképesztő módon” megnőtt a bűnözés, és a helyi hatóságok nem bírják a munkát. Trump ezzel gyakorlatilag átvette az irányítást a washingtoni rendőrség felett, az akciója pedig egy újabb példája annak, hogy belpolitikai célokra használja a katonaságot.

Washington különleges jogállása

Mielőtt rátérnénk arra, hogy miként is jutottunk el idáig, fontos kitérni az USA fővárosának különleges helyzetére. Hivatalos nevén Washington, D.C. (District of Columbia), vagyis Columbia kerület nem része az USA 50 államának, hanem egy szövetségi kerület, amelyet 1790-ben hoztak létre az amerikai alkotmány alapján a keleti part egyik mocsaras területén azért, hogy a nemzet fővárosaként szolgáljon, nevét pedig az Egyesült Államok első elnökéről kapta. (Nem keverendő össze Washington állammal, amely az ország északnyugati partján található, Kanada közvetlen szomszédságában.)

Az alkotmány I. cikkének 8. szakasza „minden esetben kizárólagos jogalkotási jogot” biztosít a Kongresszusnak a kerület felett, ami azt jelenti, hogy a végső hatalom a szövetségi kormánynál van, és emiatt a fennállása óta eltelt idő nagyobb részében Washington lakosai alig szólhattak bele a saját kormányzásukba.

Egészen a közelmúltig, 1973-ig kellett várni a változásra, amikor a Kongresszus alsóháza (képviselőház) és felsőháza (szenátus) elfogadta a „Home Rule Act” (önkormányzati törvény) elnevezésű jogszabályt, amely korlátozott önkormányzatot biztosított a városnak. A jogszabály létrehozta a választott polgármester és a városi önkormányzat intézményét, egyúttal felhatalmazta őket helyi törvények elfogadására és a költségvetés kezelésére, ám a városban számos terület megmaradt a szövetségi kormány fennhatósága alatt – így például a kormányzati épületek.

Fontos kitétel az is, hogy