usadonald trumpwashingtonnemzeti gárda
Nagyvilág

Trump a bűnüldözésre hivatkozva épp megszállja Washington D.C.-t

Jim WATSON / AFP
admin D. Kovács Ildikó
2025. 08. 13. 18:36
Jim WATSON / AFP
Donald Trump váratlanul szövetségi irányítás alá vonta az amerikai főváros rendfenntartását azzal, hogy nemzeti gárdistákat és FBI-ügynököket vezényelt az utcákra. A hivatalos indok a bűnözés „példátlan” mértéke, ráadásul Washington különleges jogállása régóta lehetőséget ad az elnököknek ilyen jellegű beavatkozásra. Azonban okunk lehet feltételezni, hogy Trump nem csupán a közbiztonság miatt aggódik, hanem politikai erődemonstrációként is alkalmazza ezt a jogkört – figyelmen kívül hagyva a városvezetés véleményét.

Újra naggyá teszem a fővárosunkat!

– kürtölte világgá hétfőn a saját közösségi médiaoldalán, a Truth Socialon az amerikai elnök. Donald Trump hétfőn sajtótájékoztatót is tartott a Fehér Házban, ahol kijelentette: a Nemzeti Gárda 1800 tagját vezénylik Washingtonba, mert a városban „elképesztő módon” megnőtt a bűnözés, és a helyi hatóságok nem bírják a munkát. Trump ezzel gyakorlatilag átvette az irányítást a washingtoni rendőrség felett, az akciója pedig egy újabb példája annak, hogy belpolitikai célokra használja a katonaságot.

Washington különleges jogállása

Mielőtt rátérnénk arra, hogy miként is jutottunk el idáig, fontos kitérni az USA fővárosának különleges helyzetére. Hivatalos nevén Washington, D.C. (District of Columbia), vagyis Columbia kerület nem része az USA 50 államának, hanem egy szövetségi kerület, amelyet 1790-ben hoztak létre az amerikai alkotmány alapján a keleti part egyik mocsaras területén azért, hogy a nemzet fővárosaként szolgáljon, nevét pedig az Egyesült Államok első elnökéről kapta. (Nem keverendő össze Washington állammal, amely az ország északnyugati partján található, Kanada közvetlen szomszédságában.)

Eric Thayer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images / AFP Az amerikai hadsereg tagjai a Fehér Ház kapuja előtt tartott beiktatási parádé próbáján 2021. január 18-án Washingtonban.

Az alkotmány I. cikkének 8. szakasza „minden esetben kizárólagos jogalkotási jogot” biztosít a Kongresszusnak a kerület felett, ami azt jelenti, hogy a végső hatalom a szövetségi kormánynál van, és emiatt a fennállása óta eltelt idő nagyobb részében Washington lakosai alig szólhattak bele a saját kormányzásukba.

Egészen a közelmúltig, 1973-ig kellett várni a változásra, amikor a Kongresszus alsóháza (képviselőház) és felsőháza (szenátus) elfogadta a „Home Rule Act” (önkormányzati törvény) elnevezésű jogszabályt, amely korlátozott önkormányzatot biztosított a városnak. A jogszabály létrehozta a választott polgármester és a városi önkormányzat intézményét, egyúttal felhatalmazta őket helyi törvények elfogadására és a költségvetés kezelésére, ám a városban számos terület megmaradt a szövetségi kormány fennhatósága alatt – így például a kormányzati épületek.

Fontos kitétel az is, hogy

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Az MTI az orosz hírszerzést idézve hozta le, hogy az EB, von der Leyen, a Néppárt, norvég civilszervezetek, német pártalapok és még Zelenszkij is azon fáradozik, hogy mielőbb megbuktassák a magyar kormányt
Oroszország: Nem kell új dolgokat kitalálni, az orosz alkotmányban benne van, mi orosz terület
„Figyelembe kell venni a realitásokat, de...” – ukrán katonákat kérdeztünk az alaszkai csúcs előtt
Zelenszkij a Trump-Putyin csúcs előtt: Nem adjuk a Donbaszt
Verekedés, nyolc napon túl gyógyuló sérülés – eltiltottak két magyar válogatott lovast
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik