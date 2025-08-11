Donald Trump bejelentette, hogy Washington DC-ben „közbiztonsági vészhelyzetet” hirdet, szövetségi ellenőrzés alá vonja a város rendőrségét, és a Nemzeti Gárda 800 katonáját is bevetik, hogy rendet tegyenek a szerinte „törvénytelen” városban.

„Itt nyomornegyedek vannak. De most megszabadulunk tőlük. Tudom, hogy ez nem politikailag korrekt, azt fogják mondani, »ó, ez szörnyű«” – mondta hétfői sajtótájékoztatóján az amerikai elnök. Trump szerint a várost elfoglalták az „erőszakos bandák és vérszomjas bűnözők, a vad fiatalokból álló vándorló csőcselék, a drogos őrültek és hajléktalanok”.

Donald Trump azt mondta, provokációk esetén a rendőrség „bármit megtehet, amit csak akar”.

Szeretnek a rendőrség arcába köpni (…) Ti köptök, mi ütünk, és nagyon keményen ütünk

– tette hozzá.

Eközben a Washington DC-ben elkövetett erőszakos bűncselekmények száma 2023 óta jelentősen visszaesett, Trump hivatalba lépésének napján 30 éves mélypontra süllyedt. A rendőrség jelentései szerint az idén további 26%-kal csökkent a bűncselekmények száma Washingtonban.

Trump azután kezdett el beszélni a városi rendőrség szövetségi irányítás alá vonásáról és a nemzetőrség bevetéséről, miután Edward Coristinet – a kormányzati hatékonysági hivatal „Big Balls” becenevén ismert 19 éves korábbi alkalmazottját – a múlt héten egy csoport fiatal megtámadta az autója közelében. (via ABC, Guardian)