Macron szerint megegyeztek Trumppal, hogy Ukrajna nélkül nem tárgyal területi engedményekről

2025. 08. 13. 17:28
Friedrich Merz német kancellár és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közös sajtótájékoztatót tartottak Berlinben, miután több európai vezetővel együtt telefonon tárgyaltak Donald Trump amerikai elnökkel és alelnökével.

Ami eddig kiderült a sajtójékoztatón:

  • Zelenszkij pozitívnak nevezte a hívást Trumppal, de nem derült ki, hogy tárgyaltak-e biztonsági garanciákról.
  • Emmanuel Macron francia elnök szerint Trump egyértelműen kimondta, hogy Ukrajna nélkül nem fognak területi engedményekről tárgyalni.
  • Zelenszkij szerint az európaiak egy, közös hangon szólalnak meg az ügyben, és Trump véleménye sem tér el nagyban az övéktől.
  • Trump fel fogja hívni Zelenszkijt a Putyinnal való találkozás után.

