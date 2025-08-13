Macron szerint megegyeztek Trumppal, hogy Ukrajna nélkül nem tárgyal területi engedményekről

Friedrich Merz német kancellár és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közös sajtótájékoztatót tartottak Berlinben, miután több európai vezetővel együtt telefonon tárgyaltak Donald Trump amerikai elnökkel és alelnökével.
Ami eddig kiderült a sajtójékoztatón:
- Zelenszkij pozitívnak nevezte a hívást Trumppal, de nem derült ki, hogy tárgyaltak-e biztonsági garanciákról.
- Emmanuel Macron francia elnök szerint Trump egyértelműen kimondta, hogy Ukrajna nélkül nem fognak területi engedményekről tárgyalni.
- Zelenszkij szerint az európaiak egy, közös hangon szólalnak meg az ügyben, és Trump véleménye sem tér el nagyban az övéktől.
- Trump fel fogja hívni Zelenszkijt a Putyinnal való találkozás után.