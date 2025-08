Belehalt a hajbeültetésbe egy brit tanár Törökországban

Vizsgálat indult annak a török hajbeültető központnak az ügyében, ahol hajbeültetés közben rosszul lett, majd nem sokkal később meghalt egy brit férfi – írja a Guardian.

Az isztambuli Dr Cinik nevű hajklinika az egyik legismertebb intézmény a városban, itt végeztetett hajbeültést többek közt az egykori válogatott brit focista, Rio Ferdinand is, és a brazil klasszis, Rivaldo is.

A 38 éves Martyn Latchman is ide érkezett, hogy elvégezzék rajta a műveletet. A klinika közlése szerint a férfi már tavaly is járt náluk kezelésen, és akkor semmilyen komplikáció nem merült fel. Hangsúlyozták, hogy eddig közel 50 ezer sikeres beültetés köthető hozzájuk. Latchmannál minden előzetes vizsgálatot elvégeztek, és ahogy tavaly, úgy most sem találtak semmi olyan körülményt, amely kizárta volna az eljárást. A férfi a beültetés előkészítési fázisa közben azonban hirtelen rosszul lett, majd azonnal átszállították egy kórházba, ahol azonban nem sikerült segíteni rajta, és Latchman még aznap meghalt. A klinika tagadta azokat a korábbi híreszteléseket, miszerint a férfi azért lett rosszul, mert megzavarták a beavatkozást. A közlemény szerint egyelőre nem ismert, mibe halt bele pontosan a tanár. A rendőrség vizsgálatot indított a klinikán történtek miatt.

Latchman egészen tavaly decemberig tanárként és iskolaigazgató-helyettesként dolgozott egy bedfordi középiskolában. Tizenhat év után hagyta ott az intézményt.