Izraeli-iráni háború: több evakuációs művelet is zajlik magyar állampolgárok kimenekítése érdekében

Több evakuációs művelet is folyamatban van a Közel-Keleten a magyar állampolgárok kimenekítése érdekében — jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy a közel-keleti térségben egyre súlyosabb a helyzet, Irán és Izrael már nemcsak egymás fővárosát támadja, hanem több más helyszínt is.

„Ez növeli azoknak a magyaroknak a számát, akik adott esetben veszélybe kerülhetnek, így egyre több magyar szeretne hazatérni, biztonságban lenni” — mutatott rá.

„Természetesen, ahogy minden egyes ilyen válsághelyzetben, most is szervezzük a magyarok hazamenekítését. Mivel azonban mind Irán, mind Izrael légtere zárva van, az evakuációs műveletek most kicsit összetettebbek és bonyolultabbak, mint általában” — tette hozzá.

Szijjártó Péter kifejtette, hogy a kormány ezúttal is csak akkor ad majd tájékoztatást az evakuációs műveletekről, amikor az érintettek már biztonságban vannak.

„Ezért most annyit tudok önöknek elmondani, hogy több összetett evakuációs műveletünk is zajlik több közel-keleti ország területén” — tudatta.

„Nagyrészt önállóan, részben a szlovákokkal közösen, akikkel szorosan együttműködünk ebben a kérdésben” — fűzte hozzá.

Az izraeli-iráni háborúról percről percre közvetítésben számolunk be:

(MTI)