Míg Bánki Erik lövi, a dél-afrikaiak izotópozzák és csonkolják az orrszarvúkat

A szarv eltávolításának köszönhetően 80 százalékkal sikerült csökkenteni az afrikai orrszarvúak illegális vadászatát!

Ez abból a tanulmányból derült ki, melyet a Kruger nevű dél-afrikai nemzeti park tizenegy vadrezervátumában szerzett tapasztalatai alapján készített el az Amerikai Tudományfejlesztési Társaság egy kutatócsoportja.

A 2017 és 2023 között végzett vizsgálatok eredményeit bemutató, a Science folyóiratban megjelent tanulmány adatai szerint hat év alatt 1985 orrszarvút ejtettek el orvvadászok a Nagy-Kruger régió természetvédelmi területein annak ellenére, hogy közben vadőrök és kutyák bevetése révén 74 millió dollárt költöttek a bűnüldözésre, ami úgy 700 orvvadász letartóztatásához vezetett.

Az is kiderült, hogy 2284 orrszarvú szarvának eltávolításával elérték, hogy az orvvadászat 78 százalékkal visszaesett.

A tanulmány ugyanakkor azt is megállapította, hogy a szarvuktól megfosztott állatok illegális vadászata folytatódott, ugyanis az orvvadászok immár a szarvcsonkok megszerzésére és újranövekedésére koncentrálnak.

A logikus következtetés:

A szarvakat rendszeresen el kell távolítani, a bűnüldözést pedig körültekintően tovább kell folytatni.

A világ legnagyobb orrszarvúállományának és a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) szerint a kihalás szélére sodródott keskenyszájú orrszarvúnak is otthont adó ország, a Dél-afrikai Köztársaság kiemelten érintett az orvvadászatban, miközben elsősorban az ázsiai országokban mutatkozik nagy kereslet rinoszarvra, ugyanis ott hatalmas értéket tulajdonítanak az orrszarvú-szarvnak, melyet az elefántcsonthoz hasonlóan a hagyományos orvoslásban is használnak.

Emellett afrodiziákumnak tartják, valamint a társadalmi presztízs jelképének számít.

Mindezek okán olyannyira keresett a feketepiacon, hogy ára az arany és a kokain árfolyamával vetekszik.

A kutatók megállapítják, hogy: „A tartós társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek számos kiszolgáltatott és motivált embert ösztönöznek arra, hogy még a magas kockázat ellenére is csatlakozzanak az orvvadász bűnszervezetekhez, vagy saját célra próbálkozzanak az orvvadászattal.”

A tanulmány szerint a korrupció is komoly szerepet játszik a feketepiacon, ahol szükség esetén informátorok súgnak a bűnbandáknak, hogy így kerülhessék el a letartóztatást.

S vajon hogyan hat a csonkolás a védett/üldözött rinocéroszokra?

A tanulmány hangsúlyozza:

Noha a szarv eltávolításának az orrszarvú szervezetére gyakorolt hatása még mindig nem tisztázott, a jelenlegi kutatási eredmények arra utalnak, hogy ez megváltoztathatja az állatok területhasználati szokásait, de úgy tűnik, a túlélésüket és a szaporodásukat nem befolyásolja.

A kormány adatai szerint a Dél-afrikai Köztársaságban 2023 végén több mint 16 ezer, főként szélesszájú orrszarvú élt, és a környezetvédelmi miniszter májusi közlése szerint az országban havonta legalább 34 orrszarvút ölnek meg.

A dél-afrikai hatóságok az állatok feketekereskedelmét tavaly úgy próbálták visszaszorítani, hogy radioaktív anyagot fecskendeztek élő orrszarvúak szarvába, hogy az esteleg kilőtt állatoktokról lefűrészelt szarv könnyebben észrevehető legyen a határátkelőhelyeken. A kísérletet felügyelő Witwatersrand Egyetem illetékes tanszéke ezzel kapcsolatban azt közölte, hogy a radioaktív anyagok nem voltak ugyan hatással az állatok egészségére és a környezetre, de a szarvaikat mérgezővé, vagyis az emberi felhasználásra alkalmatlanná tették.

Természetesen ennek a hírnek is van magyar vonatkozása: ahogy arról januárban a Fenyegetett fajok is megsínylik a NER-elit vadászhóbortját című dolgozatunkban beszámoltunk, Bánki Erik fideszes országgyűlési képviselő ritka orrszarvút is lőtt egy afrikai szafari alkalmával.