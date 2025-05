Markó Béla: A román elnökválasztás eredménye Orbán Viktor veresége

Örült a román elnökválasztás eredményének Markó Béla, az RMDSZ volt elnöke, hogy Nicusor Dan bukaresti főpolgármester hatalmas hátrányból fordítva legyőzte a magyarellenes szélsőjobboldali jelöltet, George Simiont. „Ez egy olyan nap és olyan éjszaka volt, amely sokunk számára elégtételt jelentett.

Tartottunk egy rossz eredménytől, mert olyan nagy volt a különbség a két jelölt között az első forduló után, csaknem 20 százalék és ezt behozni hatalmas erőfeszítést jelentett” – fogalmazott Markó Béla a Klubrádiónak adott interjújában.

Markó Béla szerint a végeredmény Orbán Viktor veresége, aki az elhíresült tihanyi beszédében lényegében a magyarellenes jelöltet, George Simiont biztosította támogatásáról. „Ez sokakat megijesztett a magyarok között is, hogy ennek hatása lesz. Ennek szerintem mozgósító ereje volt, csak éppen ellenkező irányban. Mindenki félt attól, hogy az Orbán-beszéd nyomán nagyon sokan Simionra fognak szavazni a magyarok közül is. Ez nem történt meg. A magyarok elsöprő többsége a másik, Európa-párti jelölt mellé állt” – jelentette ki az egykori politikus.

Az RMDSZ volt elnöke szerint Orbán rosszul mérte fel a romániai helyzetet, és rosszul mérte fel az erdélyi magyarok közérzetét.

Markó hozzátette: „Több mint hiba, hogy ő nemcsak most, hanem már hosszú ideje egy olyan Európa-képet és egy olyan állameszmét képvisel, amely rossz a határon túli magyaroknak és nagyon rossz az erdélyi magyaroknak. És most kiderült az, hogy ezt nemcsak néhány politológus gondolja, vagy nemcsak néhány politikai vezető látja így, hanem maguk az erdélyi magyarok is nagyon jól érzékelik, hogy mit jelent egy olyan nacionalista állameszme, amelyet sajnos a magyar kormánypolitika is támogat”.