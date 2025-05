Orbán tihanyi beszéde törést okozhat a Fidesz és a romániai magyarság kapcsolatában

Az erdélyi magyarok és a Fidesz közötti viszony szempontjából Orbán Viktor őszödi beszédévé válhat az, amit a tihanyi apátságban mondott pénteken a magyar miniszterelnök – mondta a 24.hu-nak Simon Adrián nagyváradi politikai elemző. Mint ismeretes, Orbán pénteken gyakorlatilag sorsközösséget vállalt George Simionnal, aki esélyes a román elnökválasztás megnyerésére az irredenta és magyarellenes Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) vezéreként.

A miniszterelnök idézte is az elnökválasztás első fordulóját megnyerő Simiont, aki csütörtökön arról beszélt, hogy a nemzetek Európájának és a keresztény Európának van itt az ideje. Orbán erre kijelentette: „Nem szólunk bele a most folyó román elnökválasztási küzdelembe, de annyit üzenünk innen, a Kárpát-medence közepéről, e szimbolikus helyről, hogy biztosítjuk Románia népét és jövendő elnökét, hogy mi az összefogás és az együttműködés talaján állunk, ezért

semmi elszigetelést, politikai retorziót nem fogunk támogatni Romániával és annak vezetőivel szemben.

A helyi online sajtó a nagyváradi elemző szerint először nem is merte kommentálni Orbán szavait, valószínűleg az erdélyi magyar médiaelit sem tudta hova tenni az AUR és Simion melletti kiállást. A közösségi médiában azonban hamarosan elszabadult a pokol, és ezt érzékelték az RMDSZ, a romániai magyarok pártjának második vonalában is. Előbb ők fejezték ki megdöbbenésüket, akik a falvakban, városokban szembesültek az erdélyi magyarok felháborodásával – magyarázta Simon Adrián.

Szombaton Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke telefonon beszélt Orbán Viktorral, és ekkor a miniszterelnök magyarázkodni kényszerült. „Egyértelművé tettem: Magyarországról semmilyen módon nem kívánjuk befolyásolni a romániai elnökválasztást” – hangsúlyozta a kormányfő a telefonbeszélgetés után. Ekkorra Simion már megköszönte Orbán támogatását, és Simon Adrián szerint azóta a közösségi médiában terjednek igencsak leegyszerűsített TikTok-videók, amelyben az AUR hívei biztatják a magyarokat a Simionra való szavazásra.

Az RMDSZ vezetője Simiont magyarellenes politikusnak tartja, akit nem támogathatnak, féltik tőle az erdélyi magyar oktatást és a magyar nyelv használatát. Erre reagálva szombaton Orbán már azt mondta: a magyar kormány „meghatározónak tekinti a Romániai Magyar Demokrata Szövetség álláspontját, nemzetpolitikai kérdésekben az erdélyi magyarság érdeke az iránymutató. Románia mindenkori vezetőivel azon dolgozunk, hogy az erdélyi magyarság életét és megmaradását előremozdítsuk.”

Kelemen Hunor mindenesetre nem hagyott kétséget afelől, mint gondol az első forduló győzteséről, amikor leszögezte: „Romániában az elnökválasztás még sosem szólt annyira a magyarokról, mint most. (…) Simion mindenekelőtt és mindenek fölött magyarellenes. Ez a gyökér, ez táplálta őt. Úzvölgyében nagyapáink sírjain tornászta fel magát és az AUR-t az országos politikába, hogy aztán perek százait indítsák anyanyelvünk, zászlóink, szimbólumaink ellen, a magyar iskolákat támadják. Nem, ő nem szuverenista és nem keresztény. Minden idegében, minden porcikájában magyarellenes. És mi tudjuk ezt! Mi tudjuk, ki Simion – nem más. Mi voltunk ott az úzvölgyi temető kapujában, nem más. Mi voltunk ott a romániai bíróságokon a szimbólumaink elleni perekben, nem más. Mi voltunk ott a parlamentben, amikor erőszakkal fenyegetett bennünket, nem más. Mi pontosan tudjuk, milyen veszélyt jelent George Simion. Mert ezek a mi iskoláink, ez a mi nyelvünk, ezek a mi szimbólumaink, a mi székely zászlónk. És mi tudjuk, hogy mi az egyedüli jó, felelős döntés a második fordulóban. Ezért arra kérek mindenkit, hogy vasárnap egy emberként mondjuk azt, hogy Stop Simion. Támogassuk szavazatunkkal Nicușor Dant (a bukaresti polgármestert – a szerk.)

Mi történt az úzvölgyi temetőben? Az úzvölgyi temető 2019 óta áll a magyar-román ellenségeskedések középpontjában. A temető az első világháború idején, 1916-1917 folyamán jött létre Székelyföldön. Az 1916-os román betöréskor a magyarok előbb az előrenyomulást lassították, majd megindultak Dormánfalva (az akkori Románia) irányába, de a települést nem sikerült elfoglalni. Hamarosan eltemették az első magyar honvédet az úzvölgyi temetőben. A két világháborúban elesett román katonákat máshol, a kománfalvai (Comănești) hősök temetőjében helyezték örök nyugalomra. A szakértők szerint csak tíznél kevesebb román katona holtteste nyugszik az úzvölgyi temetőben. Román szélsőséges szervezetek mégis, a rendőrség és a csendőrség szeme láttára, betonkereszteket állítottak 2019 tavaszán a temetőben. Simion még EP-képviselőjelöltént tűnt fel videót készítve itt, mielőtt júniusban kitört volna a nagyobb összecsapás. A történtekről és az AUR felemelkedéséről a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat jelentetett meg videót egy évvel ezelőtt, az EP-választás előtt, kiemelve: „2019 májusában egy George Simion nevű fiatalemberrel az élen egy szélsőséges, nacionalista csoport vonult be az úzvölgyi katonatemetőbe, hogy megszentségtelenítse dédapáink sírjait. Ma az AUR a legnagyobb ellensége a magyar közösségnek a parlamentben, és arra készülnek, hogy június 9-e után az Európai Parlamentben és az önkormányzatokban is támadjanak bennünket.” Az AUR jelenlegi vezérét 2019 májusában az RMDSZ EP-képviselőjelöltje, Oltean Csongor jelentette fel gyűlöletkeltés vádjával. Oltean szerint Simion „megélhetési provokátor”, abból próbál politikai tőkét kovácsolni, hogy a magyar közösséget támadja. Végül 2019 júniusában a konfliktus erőszakba torkollott. A magyarok ekkor élőlánccal próbálták megvédeni a katonai temetőt. A románok azonban betörtek az emlékhelyre, hogy felavassák a saját sírkertjüket. Közben letaposták a magyar katonák keresztjeit, megrongálták a székely kaput, letépték a piros-fehér-zöld szalagokat a sírokról. A csendőrség, rendőrség csak mímelte a rendfenntartást – írtuk a 24.hu-n.

A tihanyi beszéd utáni kármentésbe azóta Simon Adrián szerint Kövér László is beszállt. Az Országgyűlés elnöke azt mondta: az RMDSZ-nek kell eldöntenie, hogy az erdélyi, illetve romániai magyaroknak ki a megfelelő államelnökjelölt. „Ezt a döntést teljes mértékben tiszteletben tartjuk és támogatjuk, ez mindig is így volt, tehát ebben semmi újdonság nincs. Ugyanakkor Magyarország mint állam, illetve a kormány természetesen semmilyen ország belső választásában nem kíván állást foglalni” – fogalmazott a házelnök, nem említve, hogy Spanyolországtól az Egyesült Államokon át Szerbiáig hány ország politikai erőivel kapcsolatban fejezte ki akaratát a magyar kormányzat a közelgő választás előtt. Kövér szerint „a miniszterelnök úr megnyilatkozása pusztán arról szólt, hogy mi a választók döntése nyomán kormányzó erőkkel hajlandóak vagyunk együttműködni, akár a kétoldalú kapcsolatok, akár az adott országban élő nemzeti közösségek ügyeit tekintve, akár pedig a brüsszeli politikát, az európai uniós közös ügyeket illetően”.

Az AUR elnöke Kövér szerint ugyanakkor példátlanul messze ment korábban a magyarellenes gesztusok és kijelentések megtételében, vagy akár akciók szervezésében. „Teljes mértékben megértjük az ebből fakadó aggodalmakat, amiket mi is osztunk. Ugyanakkor mi valamennyi potenciális partnerrel azzal a reménnyel kezdjük meg az esetleges együttműködést, hogy ha ezek a problémák nem is helyezhetők zárójelbe vagy nem is szüntethetők meg, legalább olyan folyamatokat tudunk elindítani, amelyek révén ezek az időben egyre kisebb jelentőségre tesznek szert” – mondta a házelnök.

Simon Adrián szerint nem véletlen Kövér megszólalása, hiszen

az AUR azonnal lecsapott Orbán tihanyi beszédére, és fizetett politikai hirdetésekben is megköszönte a magyar miniszterelnök támogatását.

Az erdélyi magyaroknál tulajdonképpen ez keltett felháborodást, nem önmagában a tihanyi beszéd – magyarázta Simon, és ezért kellett Orbánnak és Kövérnek is korrigálnia. Hiszen az RMDSZ helyi tanácsosai, polgármesterei, helyi vezetői kezdtek értetlenkedni: a Fidesz és a magyar kormány már nem az RMDSZ mellett áll, és elpártol az erdélyi magyarságtól?

A Fidesz ráadásul a saját kampánymódszereivel került szembe Erdélyben, hiszen az RMDSZ a magyar kormánypárt metódusait használta a kampányában, amennyiben a Simionnal szemben félelemkeltésre alapozott. A tihanyi beszéd ennek tett keresztbe, és így lehetőséget adott az erdélyi magyarok körében évtizedek óta elhalkult liberális hangok újbóli megjelenéséhez – vélekedett a nagyváradi elemző.

Markó Béla, az RMDSZ korábbi elnöke arról beszélt: „A román elnökválasztás előtt néhány nappal azt mondani, hogy ha a határon túli magyaroknak nem tetsző, ellenséges jelölt nyer, akkor is együtt tudunk vele működni, nemcsak kontraproduktív, de nem segíti a határon túli magyarok helyzetét. Ilyenkor vagy hallgatni kell, vagy az erdélyi magyarokat képviselő RMDSZ mellé kell állni. Sokakban felháborodást keltett a kijelentés”. Magyar ellenzéki vélemények szerint Orbán elárulta a magyarokat. Erre Markó úgy reagált, hogy ő maga eddig nem menne el, mert nem szereti az ilyen minősítéseket, de szerinte a magyar miniszterelnök óriásit hibázott, amikor nem figyelt arra, hogy az erdélyi magyaroknak ebben a pillanatban mi az érdekük, és nem vette figyelembe az RMDSZ kampányának szempontjait sem.

Mindez összekapcsolódik más folyamatokkal is. Az eddig Erdélyben uralkodó Fidesz-narratíva hirtelen kezd megbicsaklani az elemző szerint: a lengyel-magyar barátság feladása, a kárpátaljai magyarokkal kapcsolatos magatartás mind-mind eleme annak, hogy romlott a Fidesz megítélése az utóbbi időben. Most, amikor maguk az erdélyi magyarok kerültek középpontba, hirtelen sokan ráébredtek, hogy tulajdonképpen magyar belpolitikai, illetve választási célokra használja a Fidesz őket – fejtegette.

Éppen ezért a tihanyi beszédet lehet ugyan korrigálni, de az törést okozhat az RMDSZ és a Fidesz jövőbeni viszonyában. Csak azt nem lehet tudni, mennyire lesz mély ez a törés – tette hozzá a partiumi elemző. Ugyanis időközben már megjelentek a Fidesz narratíváját erősítő vélemények is – főleg Orbán és Kövér újbóli megszólalása nyomán –, bár most nem olyan erővel, mint korábban – mondta Simon.

A nagyváradi szakértő szerint egyébként az AUR vezetőjét sokkal nehezebb „eladni” az erdélyi magyar szavazóknak, hiszen ők tudják, hogy az AUR és vezére milyen szerepet játszott az úzvölgyi temető meggyalázásában, ismerik magyarellenes kiáltványait. Calin Georgescut, a román elnökválasztás tavaly megrendezett első fordulójának győztesét sokkal könnyebb lett volna támogatható jelöltként kommunikálnia a Fidesznek – magyarázta Simon Adrián. Ugyanis a szintén szélsőséges Georgescu, akinek a győzelmét időközben annulálták, és emiatt kellett most újra megrendezni az első fordulót, nem volt kifejezetten magyarellenes politikus. Szélsőséges volt ő is, de ő nem a magyarellenességgel, az úzvölgyi temetőben való botránykeltéssel robbant be a román belpolitikába. Az RDMSZ félelemkeltő kampányának viszont jól jön Simion, mert rá kevésbé szavaznak át valószínűleg az erdélyi magyarok, mint azt tavaly Georgescura tették.

Mindez látszik a tavaly őszi és az idei román választási eredmények összehasonlításakor. Az összevetésnek van alapja: mindkétszer első fordulót tartottak. És ha a magyar többségű két romániai megyét nézzük, akkor Georgescu mindkettőben több szavazatot kapott tavaly, mint Simion. A 85,7 százalékos magyar többségű Hargita megyében az idei, megismételt első fordulóban Crin Antonescu, az RMDSZ által is támogatott kormánykoalíciós jelölt (aki végül a harmadik helyen végzett, így nem került be a második fordulóba) csak 74,6 százalékot kapott, azaz a magyarok arányánál tíz százalékponttal kevesebbet. Tavaly az első fordulóban Kelemen Hunor 82,65 százalékig jutott, azaz a magyarok szinte mindegyike rá szavazott, de ott is volt elmaradás a nemzetségi aránytól.

Az idén George Simion a második lett Hargitában 9 százalékkal, miközben tavaly még csak 2,7 százalékot kapott. Nicusor Dan bukaresti polgármester és Victor Ponta volt szociáldemokrata miniszterelnök az idén 8, illetve 5 százalékig jutott, azaz a szavazók jobban megoszlottak 2025-ben Hargitában, mint tavaly, amikor Kelemen Hunor elsöprő győzelmet aratott a megyében. Tavaly a szavazatok szétforgácsolódása a román nemzetiségű jelöltek között 17,35 százalékos volt. Az idén viszont, amikor nem volt magyar jelölt, és az RMDSZ Antonescut támogatta, a többi román jelöltre majdnem 25,4 százaléknyi választópolgár szavazott a megyében. Nemzetiségi lebontást nem ismerünk, de Simion biztosan jobban szerepelt idén, mint tavaly, ugyanakkor nem tudhatjuk, hogy ebben mennyi a magyar átszavazó.

Kovászna megyében 71,8 százalék a magyar nemzetiség aránya, ott tavaly Kelemen Hunor RMDSZ-elnök 68,4 százalékig jutott, az idén „helyette” induló Antonescu viszont csak 61,87 százalékig. Vagyis itt is tíz százalékponttal marad el az Antonescura szavazók aránya a magyarokétól. Georgescu itt is megelőzte tavaly Simiont, együtt 13 százalékig jutottak nagyjából, az idén viszont Simion egyedül is 16 százalék fölé került. Nem kizárható tehát itt sem a magyarok átszavazása, de az idén Nicusor Dan is tíz százalék fölött végzett Kovásznában. Sőt, Victor Ponta is kapott 7 százalékot, azaz itt a magyarok szétszavazása igencsak erős lehetett.

Az elnökválasztás május 4-ei első fordulójának részletes eredménye a Választási földrajz térképén böngészhető. Jól látható, hogy bár országosan tarolt Simion, a magyarlakta megyékben Antonescu, a nagyvárásokban pedig Dan győzött.

Minimális Simionra való átszavazásra utal ugyanakkor a kisebb falvak néhány elszórt adata. A 97 százalékban magyar nemzetiségű Mikóújfalun például Simion 5 százalékot, Dan 5,6 százalékot kapott, és az RMDSZ által támogatott Antonescu 83,4 százalékig jutott. A Hargita megyei Korondon, ahol 96 százalék a magyarok aránya, Simion 3,8 százalékig jutott, Dan 7,4 százalékot kapott, Antonescu pedig 88 százalékot. Itt is van tehát lemorzsolódás a magyar szavazatokban, de Simion simán belefér a nem magyar szavazók négyszázalékos rétegébe. Ez esetben viszont viszonylag sok magyar szavazott már az első körben a bukaresti polgármesterre.