Uniós biztos a magyar vízumlazításról: Ha kockázatot jelent, lépni fogunk Magyarországgal szemben

Levelet küldött Ylva Johansson, az Európai Bizottság belügyi biztosa Pintér Sándor belügyminiszternek, amelyben indoklást kér, hogyan nem fogja kinyitni az ajtót a magyar vízumrendszer lazítása az orosz kémek előtt.

Johansson a Twitteren arról ír, hogy ha a magyar kormány nem ad válaszokat, és a vízumrendszer kockázatot jelent, lépni fognak.

Russia is a security threat. We need more, not less vigilance. Giving potential Russian spies and saboteurs easy EU access would undermine the security of us all.

Today in a letter I ask the Hungarian government to explain. If their easy access scheme is a risk, we will act. pic.twitter.com/Vy74JqNfAI

