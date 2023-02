New York Times: a lengyel határról vonatozott Kijevbe Biden

A New York Times értesülései szerint az ukrán-lengyel határról egyórás vonatúttal érkezett Kijevbe hétfőn délelőtt Joe Biden.

A lap szerint biztonsági okok miatt a látogatást a legnagyobb titokban tartották az utolsó pillanatokig.

Joe Biden szombaton este azt követően szállt fel Washingtonból, hogy feleségével szokatlan módon egy étteremben vacsoráztak.

Azt már eddig is tudni lehetett, hogy az amerikai elnök kedden és szerdán kétnapos látogatáson vesz részt Varsóban, ahol mások mellett Andrzej Duda lengyel elnökkel is tárgyal majd. Azt azonban tagadták, hogy útba ejti majd Kijevet is előtte.

A Fehér Ház még vasárnap este kiadott egy hivatalos értesítőt az elnök hétfői programjából, melyen az szerepelt, hogy Washingtonban lesz és este indul Varsóba. Ehhez képest az már akkor több ezer kilométerrel arrébb tartózkodott.

Jim La Porta, a Rolling Stone magazin újságírója, aki az elsők között értesült Biden látogatásáról még azelőtt, hogy megérkezett volna, azt írja, hogy több verziót is felvázoltak az elnök ukrajnai útjával kapcsolatban. A felvetések közt szerepelt az is, hogy a lengyel-ukrán határon, Lvivben találkozik Zelenszkijvel, de ő szeretett volna az ellenállás szimbólumává vált Kijevig menni.