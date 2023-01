Kadirov szerint az ukránoknak küldött fegyverek 85 százalékát úgyis ellopják

Hiába érkeznek folyamatosan Nyugatról a különböző fegyverszállítmányok Ukrajnába, Putyin egyik leghűségesebb embere, Ramzan Kadirov nem izgatja fel magát a hasonló fejleményeken. Amint azt a Portfolio kiszúrta a csecsen vezér Telegram-oldalán, Kadirov szerint a nyugati és az ukrán tisztviselők a szállítmányok nagyrészét meglovasítják, így azoknak csak a „15 százaléka jut el Ukrajnába”.

Kadirov arról is értekezett, hogy Ukrajában sátánisták telepszenek, közülük is a legnagyobb sátánista maga Zelenszkij. Kadirov egyúttal kijelentette, hogy el fogják pusztítani az ukrán sátánizmus fő támogatóját, ahogy Isten is elpuszította Szodomát és Gomorát.