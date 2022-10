Egyre nehezebb a dolga az oroszoknak Dél-Ukrajnában

Súlyosbodtak a dél-ukrajnában tartózkodó orosz katonák logisztikai problémái, miután október 8-án megsérült a Krím-félszigetre vezető Kercsi-szorosi híd – közölte a brit védelmi minisztérium a napi hírszerzési jelentésében.

– közölte a Twitteren az Egyesült Királyság védelmi minisztériuma.

A dél-ukrajnai orosz erők valószínűleg Mariupolon keresztül próbálják javítani a logisztikai műveleteiket, hogy kompenzálják a híd kapacitásának csökkenését.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 October 2022



