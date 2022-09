Boris Johnson búcsúbeszédében még odaszúrt egyet a Konzervatív Pártnak

Utoljára távozott miniszterelnökként a brit kormányfők hivatalaként és rezidenciájaként szolgáló Downing Street 10.-ből kedden Boris Johnson. A híres 10-es számú ajtó előtt elmondott utolsó beszédében Johnson kérte a kormányzó Konzervatív Párt politikusait, hogy egy emberként támogassák utódját, Liz Truss eddigi külügyminisztert.

Liz Truss külügyminisztert választották meg a kormányzó brit Konzervatív Párt új vezetőjének és így ő lesz a következő brit kormányfő – jelentette be

Truss többhavi választási folyamat győzteseként került a Konzervatív Párt élére, miután Johnson az elmúlt hónapok sorozatos belpolitikai botrányai nyomán, az alsóházi tory frakció nyomására július elején bejelentette távozását. Az utódválasztás eredménye azt jelenti, hogy Liz Truss a miniszterelnöki tisztséget is átveszi Johnsontól.

Boris Johnson, aki három évig állt a Konzervatív Párt és a brit kormány élén, a Downing Streeten kedd reggel elmondott búcsúbeszédében alig burkolt utalást tett arra, hogy még mindig sérelmezi eltávolítását a pártvezetői és a miniszterelnöki tisztségből.

Úgy fogalmazott:

a stafétabot most egy váratlan váltóverseny eredményeként átkerül egy új konzervatív vezető kezébe, ráadásul a verseny féltávjánál még a szabályokat is megváltoztatták, de most már ne foglalkozzunk ezzel.