Kim Dzsongunnak küldött levelet az oroszbarát Donyecki Népköztársaság vezetője; Odesszát rakétázták az oroszok

Szerhij Bratcsuk, az odesszai területi közigazgatás szóvivője közölte, hogy az orosz fegyveres erők az éjszaka több rakétát is kilőttek a régióra, három személy megsérült.

Az ukrán fegyveres erők tájékoztatása szerint a rakéták megsemmisítettek egy szabadidőközpontot és több magánépületet.

⚡️ Official: Russian forces launch missile attacks on Odesa Oblast.

Serhiy Bratchuk, a spokesperson for Odesa Oblast’s administration, reported that Russian forces have launched several missiles at the region. Details are reportedly being clarified.

