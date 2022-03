Az 1956-os forradalomhoz hasonlította az ukrán városok ostromát Biden

Lengyelországi látogatásának záró estéjén beszédet tartott Varsóban Joe Biden az ukrajnai háborúról, amelyben kijelentette, hogy ezt a csatát nem napok vagy hónapok alatt fogjuk megnyerni. Az amerikai elnök szemérmetlennek nevezte Vlagyimir Putyin kijelentését, miszerint meg akarja tisztítani a náciktól Ukrajnát és hogy részben ezzel indokolta a háború elindítását.

Biden kitért az ostrom alá vont ukrán városokra, Kijevre, Mariupolra és Harkivra, és történelmi példákhoz hasonlította őket, mint egy hosszú harc legutóbbi helyszíneit.

Jelentette ki, hozzátéve, hogy a demokráciáért folytatott harc nem zárult le a hidegháború végeztével.

Az elnök az orosz néphez is szólt és kijelentette, hogy nem ők az ellenség: „Nem vagyok hajlandó elhinni, hogy az orosz nép üdvözli az ártatlan gyermekek és nagyszülők meggyilkolását. Vagy, hogy – az isten szerelmére – egyetért azzal, hogy kórházakat, iskolákat, szülészeteket támadjanak orosz bombákkal.”

Biden kiemelte, hogy a NATO egy védelmi szövetség és sosem volt az a célja, hogy elpusztítsa Oroszországot, és csak gyors és hatásos lépésekkel lehet elérni, hogy Putyin irányt váltson. A Moszkva által indított háború „jó példa az egyik legrégebbi emberi impulzusra, amely nyers erőt és félretájékoztatást alkalmaz az abszolút hatalom és ellenőrzés utáni vágy kielégítésére” – jelentette ki az elnök.

Mint mondta, Putyin az egyetlen, akit okolni lehet a történtek miatt és hozzátette:

Ezt a mondatot néhányan már úgy értelmezték, hogy Biden az orosz elnök hatalmának megdöntésére szólított fel, de a Fehér Ház már jelezte, hogy szó sincs erről.

Biden winds down his speech by saying of Putin, "for God's sake, this man can not remain in power." pic.twitter.com/atNZtCPvAM

