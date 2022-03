Izraelben megint mennek fölfelé a koronavírus-esetszámok

Óvatosságra intett Izraelben a növekvő fertőzések miatt az egészségügyi minisztérium. Két hónap után ugyanis ismét 1 fölé emelkedett az R fertőzési együttható, és folyamatosan növekszik a koronavírus-fertőzések száma – jelentette vasárnap a Jediót Ahronót című újság hírportálja.

Az MTI szemléje szerint az egészségügyi tárca óvatosságra intette az izraelieket, zárt térben a maszk viselésére, az egymás közötti távolság betartására, és rendkívüli elővigyázatosságra a találkozókon idősekkel és veszélyeztetett emberekkel, valamint azonnali tesztelésre, ha valaki fertőzöttel érintkezett, vagy nem érzi jól magát, koronavírusos tünetei vannak. A magyarnál jóval szigorúbb járvánügyi szabályokat meghozó Izraelben jelenleg 94 település továbbra is az „erősen fertőzött” kategóriában van. 49 helység minősül közepesen, 52 pedig enyhén fertőzöttnek, és 85 települést soroltak a járvány által jelenleg alig vagy egyáltalán nem érintett kategóriába.

Tavaly december vége óta 6 701 101, ötévesnél idősebb embert, az ország lakosságának 72,06 százalékát oltották be legalább egyszer a Pfizer/BioNTech vakcinájával. Három oltást 4 470 327-en kaptak, és 738 366-an adatták be maguknak a negyedik – azaz a második emlékeztető – oltást is.

Az egészségügyi minisztérium honlapja szerint 10 419-en haltak meg a koronavírus okozta betegségben a járvány öt hullámában 2020 februárja óta. Az elmúlt hét napban 26-an vesztették életüket, ami 60 százalékos csökkenést jelent az előző hét naphoz képest.