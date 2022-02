Több tucat ember meghalt és százak megsérültek a Harkivot ért rakétatámadásokban, írja a Guardian az ukrán belügyminiszter tájékoztatása alapján. Harkivból egyébként már reggel óta robbanásokat jelentettek.

Kharkiv.

Russian BM-21 Grad liberate Ukrainians from their lives and properties pic.twitter.com/dnm19eweXz

— Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) February 28, 2022