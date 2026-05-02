Embert gázolt a busz Kőbánya-Kispestnél az autóbuszállomáson

Elgázolt egy embert egy autóbusz Budapest X. kerületében, a Kőbánya-Kispest autóbusz-állomáson – adta hírül szombaton késő délután az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A közlemény szerint a műszaki mentés elvégzéséhez a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki. A tájékoztatás szerint a társhatóságok szintén a helyszínre érkeztek.

A gázolás körülményeiről továbbiakat nem árultak el. Levélben kerestük a BKV-t és a rendőrséget a részletek tisztázása érdekében. Ha válaszolnak, frissítjük híradásunkat.