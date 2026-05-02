Előbújik a nyár: jövő hét elején már 28 fok is lehet

Varga Jennifer / 24.hu
admin Kassai Zsigmond
2026. 05. 02. 21:37
Meleg légtömeg árasztja el a jövő hét elejétől Közép-Európát. Ennek köszönhetően az Időkép előrejelzése szerint május első hétvégéje után tovább fokozódik a melegedés, és a hét első felében pedig már kora nyárias maximumokra készülhetünk. A Kárpát-medence időjárásában egyre inkább a délies áramlás veszi át a főszerepet, amellyel a Földközi-tenger térsége felől jóval melegebb, szubtrópusi eredetű levegő érkezik Magyarországra is.

A csúcshőmérséklet hétfőn többfelé átlépheti a 25 fokot, a legmagasabb értékeket pedig várhatóan a Dunántúlon mérhetjük, ahol helyenként akár 27–28 fokig is felmelegedhet a levegő.

Kedden és szerdán szintén sokfelé 21 és 28 fok közötti maximumokra van kilátás.

A kora nyárias meleget többnyire száraz, napos idő kíséri, ugyanakkor a délies szél többfelé megélénkülhet, helyenként pedig erős lökések is előfordulhatnak.

