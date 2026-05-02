Visszaállt a világ rendje: Antonellié a pole Miamiban

Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője nyerte a Forma-1-es Miami Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat az élről.
Az összetettben éllovas 19 éves pilótának az idén és pályafutása során is ez a harmadik pole pozíciója. Antonelli mellől a négyszeres vb-győztes holland Max Verstappen (Red Bull) startolhat majd, míg a harmadik rajtkockát a monacói Charles Leclerc, a Ferrari versenyzője szerezte meg. A címvédő brit Lando Norris (McLaren) negyedik lett, azaz komoly kis csatára lehet számítani a rajtnál.
A Mercedes tarolt a szezon első három futamán, mindegyik főfutamon behúzták a csapat versenyzői a pole-t, majd a versenyt is megnyerték, és a kínai sprintfutamon is George Russell győzött. Az áprilisban törölt futamok utáni visszatérésre azonban a McLaren és a Ferrari is fejlesztésekkel készült, így Miamiban a sprintfutamon Lando Norrisé volt az első rajtkocka és végül a győzelmet is ő szerezte meg csapattársa, Oscar Piastri előtt.
A Mercedes azonban most jelezte, hogy korai lenne temetni.
A Miami Nagydíj vasárnap magyar idő szerint 22 órakor rajtol.
A Miami Nagydíj rajtsorrendje
1. sor:
Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
Max Verstappen (holland, Red Bull)
2. sor:
Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
Lando Norris (brit, McLaren)
3. sor:
George Russell (brit, Mercedes)
Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
4. sor:
Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
Franco Colapinto (argentin, Alpine)
5. sor:
Isack Hadjar (francia, Red Bull)
Pierre Gasly (francia, Alpine)
6. sor:
Nico Hülkenberg (német, Audi)
Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls)
7. sor:
Oliver Bearman (brit, Haas)
Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)
8. sor:
Esteban Ocon (francia, Haas)
Alexander Albon (thaiföldi, Williams)
9. sor:
Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls)
Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)
10. sor:
Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)
Valtteri Bottas (finn, Cadillac)
11. sor:
Sergio Pérez (mexikói, Cadillac)
Gabriel Bortoleto (brazil, Audi)