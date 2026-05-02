Az izraeli hadsereg csapatai lerombolták a Szent Megváltó Nővéreinek Rendje által működtetett kolostort és iskolát a Dél-Libanonban található Jerún településen – számolt be a libanoni állami hírügynökség, az NNA.

Jerún egy keresztények lakta település Dél-Libanonban, a libanoni–izraeli határ közelében.

A TNR török állami hírszolgáltáltató magyar nyelvű oldala a libanoni hírügynökségre hivatkozva azt írja, hogy az iskola „a térség egyik legjelentősebb oktatási intézményének számított”, és az évek során több ezer diákot nevelt fel környék különböző településeiről. A hírügynökség kommentárja szerint az iskola elleni támadás

mind oktatási, mind társadalmi szempontból hatalmas veszteség.

Izrael a Irán elleni amerikai-izraeli támadás megindítását követően március 2. óta folytatja a Libanon elleni támadásokat. Ezekben eddig mint 2600 ember halt meg, és több mint egymillióan kényszerültek elhagyni otthonukat. Az április 17-én hatályba lépett tíznapos tűzszünetet május 17-ig meghosszabbították, ám a Libanon elleni támadások tovább folytatódnak.

Az AP nemzetközi hírügynökség, hogy Izraeli légicsapások legalább hét embert megöltek és többeket megsebesítettek szombaton Dél-Libanonban, az Izrael és a Hezbollah közötti tűzszünet ellenére. Az izraeli hadsereg egyúttal újabb figyelmeztetést adott ki kilenc falu lakóinak, hogy hagyják el otthonaikat.

Izrael egy „pufferzónát” tart fenn Libanon déli részén, amelynek célja állításuk szerint a Hezbollah támadásainak megakadályozása. A korábbi tűzszünet 2024 novemberében jött létre.