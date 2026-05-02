Mind elhülyülünk? – tanácsok az AI-elbutulás kivédésére

Amikor a céget alapítottam 19 éves koromban, itthon még nem volt elterjedt a mesterséges intelligencia. Ma már nekünk is alkalmazkodni kell hozzá, de a kihívások mellett hasznos eszköznek is bizonyul számunkra az AI. Érdekesebb kérdés, hogy az EU-ban hogyan fogják szabályozni a használatát, és ránk ez miként hat majd

— fogalmazott lapunknak Volom Sára, a Photon alapítója.

Az elmúlt években a mesterséges intelligencia (MI vagy AI) hihetetlennek tűnő gyorsasággal tört be a munkahelyekre és a személyes életünkbe. Ma még viszonylag kevés ország tudja kordában tartani a fejlődési ütemet megfelelő szabályozásokkal. Egyes országokban – például Kínában – gyorsabban reagálnak, míg Magyarország jelenleg is alkalmazkodási fázisban van, különösen a munkaerőpiac, az automatizáció vagy az oktatás területén.

Az MI szolgáltatásainkba való beépülése és az azzal járó piaci átrendeződés számos vállalkozást próbára tesz. A változás sebessége mellett kevésbé esik szó a jelenség okozta pszichés és lelki következményekről: a félelem, a kontrollvesztés érzése, az identitás- és értékvesztés kockázata vagy az „AI brain-fry” (AI-elbutulás) kialakulásáról mégis érdemes szót ejteni, hiszen bárkit érinthet most vagy a jövőben.

Még nem tudni, milyen mértékben lesz a mesterséges intelligencia hatással az életünkre, de a kíváncsiság vagy a szorongás sokunkban már most megjelent. Legyen szó alkalmazotti, vállalkozói vagy vezetői pozícióról, az MI láthatólag mindenkinek okoz némi feszültséget.

Volom Sára és a csapatának tagjai viszont egyáltalán nem pánikolnak. Az elmúlt években elkezdték tudatosan integrálni az AI-t a fotós és a vizuális szolgáltatásaikba, emellett pedig egy olyan automatizációs folyamat kiépítésén dolgoznak, ami hatékonyabbá teheti a cég működését. Hasznos közreműködőként tervezik a sokak által „mumusként” emlegetett mesterséges intelligenciát használni az ügyfélszolgálatot érintő alapfeladatokban.

Bár ennek a procedúrának a kezdeti fázisában már meg kellett válniuk egy munkatársuktól, mégsem félnek attól, hogy a cég fejlődését negatív irányba vinné az AI terjedése. Inkább eszközként tekintenek rá, és igyekeznek kontrolljuk alatt tartani a mesterséges intelligenciát.

Cikkünkben Sára megosztja az „AI tavasz” megjelenése óta tapasztaltakat a fotós szakmáról, illetve gyakorlati megoldásokat javasol a bizonytalan vállalkozóknak és fiataloknak. A jelenség okozta potenciális lelki és pszichés problémák megismerésében és feldolgozásában Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus segít.