Korábbi NB I-es játékos duplázott a Bayern ellen, de nem lehet felhőtlenül boldog

A bajnoki címet két hete megszerző Bayern München hazai pályán a századik percben esett öngóllal mentette 3-3-as döntetlenre a sereghajtó Heidenheim elleni mérkőzését a német labdarúgó-bajnokság 32. fordulójában.

A Bajnokok Ligája-elődöntő visszavágójára készülő Bayern München hasonlóan a múlt heti, Mainz elleni idegenbeli mérkőzéshez, ezúttal is felforgatott kezdőcsapattal állt fel a bajnokságban. Akkor háromgólos hátrányba került, de a szünetben pályára küldött meghatározó játékosai révén végül 4-3-ra győzött. Szombaton a sereghajtó, századik Bundesliga-mérkőzését játszó Heidenheim is próbálta kihasználni az adódó lehetőséget, és fél óra elteltével két góllal vezetett.

A korábban a Fehérvárban és az Újpestben is játszó Budu Zivzivadze sorozatban negyedik találkozóján volt eredményes, amely klubrekordnak számít.

A bajorok Leon Goretzka révén még a szünet előtt szépítettek, a félidőben pedig újfent beállt a góllövőlistát 33 találattal vezető Harry Kane, illetve Luis Díaz, Michael Olise és Joshua Kimmich is. Goretzka később egyenlített, de Zivzivadze ismét vezetést szerzett a vendégeknek, akik a tízperces hosszabbítás végéig őrizték is előnyüket, végül azonban a kapus Diant Ramaj öngóljának következtében – Olise jobb kapufára lőtt lövése a hátáról pattant be – a Bayern egyenlített.

A magyar válogatott Schäfer András a kezdőcsapat tagjaként 57 percet kapott az Union Berlinben, amely hazai pályán 2-2-es döntetlent játszott Kölnnel, így a legutóbbi hat mérkőzésén csupán két pontot szerzett, és egyre közelebb sodródik a kiesőzónához.