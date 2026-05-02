A fideszes kampány kifizetőhelyként szolgáló ideiglenes kollégium egy olyan erkölcsi mocsár, amiben együtt fullad meg a pénzben a sok seggnyaló

– így reagált Majka, azaz Majoros Péter a távozó kulturális és innovációs miniszter, Hankó Balázs ATV-s interjújára. amelyben a tárcavezető az NKA-botrányról beszélt Rónai Egon kérdéseire válaszolva.

Mint ismert, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) 2025-ben 17 milliárd forintot osztott ki a nyilvánosság kizárásával, az adatok pedig nem jelentek meg sem a Nemzeti Kulturális Alap (NKA), sem az NKTK honlapján, noha ez törvényi előírás lett volna. Az azóta elérhető adatbázis szerint olyan előadók kaptak milliós támogatásokat, akik a Fidesz holdudvarába tartoztak, köztük Tóth Gabi és párja, Papp Máté Bence, Gáspár Győző, az Edda összes tagja, G.w.M., Kis Grófo és Dopeman is – az utóbbi kettő azt nyilatkozta, hogy tudtak a pályázatról, ám azt nem osztották meg, hogy honnan.

Majka azt kifogásolta, hogy miközben ismert, Fidesz-közeli előadók – például Dopeman vagy Muri Enikő – néhány milliós támogatást kaptak, frissen alapított cégek több száz milliós összegekhez jutottak. Úgy fogalmazott:

ezek az ostoba barmok azt se látták, hogy az ő pofájukat használták fel arra, hogy mások tovább gazdagodjanak.

A rapper szerint a kisebb összegekkel kitömött előadók azonban csak díszletként szolgáltak a nagyobb pénzek kifizetéséhez. Majka úgy fogalmazott: „Piaci alapon nem működő, kitartott kamuművészek vagytok, akik örülnek a csirkefarhátnak, közben meg az igazi fideszes haverok kétpofára zabálták az argentin steaket.”

Molnár Áron az elmúlt időszakban több súlyos visszaélésre hívta fel a figyelmet a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatásaival kapcsolatban:

Először, hogy az NKA alá tartozó Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) 17 milliárd forintot osztott ki 2025-ben a nyilvánosság kizárásával. A kedvezményezettek között volt Tóth Gabi és párja, Papp Máté Bence, Gáspár Győző, az Edda összes tagja, G.w.M, Kis Grófo és Dopeman is.

Később leleplezte, hogy Hankó Balázs a saját miniszteri keretéből is százmilliókat osztott ki, szinte kivétel nélkül egyedi kérelmeket támogatott, amihez csak az ő jóváhagyása kellett. Így kapott többek között Fásy Ádám lánya, Fásy Zsüliett cége több mint 100 millió forintot.

A Független Előadó-művészeti Szövetség feljelentést tett az ügyben, az NKA pedig szakmai és pénzügyi beszámolót kért be a támogatottjaitól. A botrány hatására az NKA alelnöke, Bús Balázs lemondott a posztjáról. Molnár Áron a szervezet elnökét, Hankó Balázst is lemondásra szólította fel. Molnár Áron szombaton belsős NKA-s levelezést hozott nyilvánosságra.