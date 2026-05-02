Belföld

Ötös lottó: itt vannak az e heti nyerőszámok

Marjai János / 24.hu
2026. 05. 02. 19:35
325 millió forint volt a tét.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 18. héten megtartott ötös lottó- és Joker-számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

  • 16
  • 34
  • 38
  • 51
  • 57

Nyeremények:

  • 5 találatos szelvény nem volt;
  • 4 találatos szelvény 33 darab, nyereményük egyenként 1 266 355 forint;
  • 3 találatos szelvény 1802 darab, nyereményük egyenként 25 400 forint;
  • 2 találatos szelvény 49 410 darab, nyereményük egyenként 3505 forint.

Jokerszám: 517851

A jövő heti várható főnyeremény 467 millió forint lesz.

Az ötös lottó főnyereményét – a hatos és a Skandináv lottó, illetve a Joker főnyereményével együtt – két hete vitték el, a hihetetlennek tűnő együttállásról egy matematikust és a Szerencsejáték Zrt.-t is megkérdeztük:

„A csalás teljességgel kizárt” – a Szerencsejáték Zrt.-t kérdeztük az összetorlódott lottónyereményekről
A Szerencsejáték Zrt. kommunikációs és információbiztonsági vezetői mondták el lapunknak, hogyan biztosítják a sorsolás tisztaságát, és mit lehet tudni a nyerteseskről.

