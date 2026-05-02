Ötös lottó: itt vannak az e heti nyerőszámok

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 18. héten megtartott ötös lottó- és Joker-számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

16

34

38

51

57

Nyeremények:

5 találatos szelvény nem volt;

4 találatos szelvény 33 darab, nyereményük egyenként 1 266 355 forint;

3 találatos szelvény 1802 darab, nyereményük egyenként 25 400 forint;

2 találatos szelvény 49 410 darab, nyereményük egyenként 3505 forint.

Jokerszám: 517851

A jövő heti várható főnyeremény 467 millió forint lesz.

Az ötös lottó főnyereményét – a hatos és a Skandináv lottó, illetve a Joker főnyereményével együtt – két hete vitték el, a hihetetlennek tűnő együttállásról egy matematikust és a Szerencsejáték Zrt.-t is megkérdeztük: