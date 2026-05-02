cserbenhagyásos gázolásm0
Belföld

Három éve gázolták halálra a 92 éves férfit az M0-son, azóta sincs meg a tettes, a család Facebookon kér segítséget

24.hu
2026. 05. 02. 19:11
A család attól fél, a tettes megússza.

Hiába van fénykép a vétkes sofőrről, három éve nincs eredménye annak a nyomozásnak, amelyet egy cserbenhagyásos gázolás ügyében folytatnak a rendőrök. A kétségbeesett család Facebookon próbál segítséget kapni – derült ki az RTL Híradóból.

A 92 éves román férfit 2023 május elsején gázolták halálra az M0-son az Annahegyi pihenőnél. Mivel a forgalom nem állt le, a férfin több másik jármű is áthajtott. A balesetet okozó kisbuszt másnap egy diósdi utcában, rendszám nélkül találták meg a rendőrök. Több térfigyelő kamera is felvette, ahogy az utasai távoznak az autótól. A férfi lánya megtalálta a kisbuszt és bolgár sofőrjét Facebookon egy korábbi hirdetésben, a fotón pedig nagy bizonyossággal az a férfi látható, aki a térfigyelő kamerák képén is. Ezt az információt megosztotta a rendőrséggel is, ám a nyomozás azóta sem vezetett eredményre. A magyar rendőrök bolgár kollégáik segítségét kérték, ám ők sem találták a férfit, vélhetően azért, mert a feltételezések szerint Németországban lakik.

Az áldozat családja most nyilvános Facebook-posztban kért segítséget, hátha tud információval szolgálni arról, hol tartózkodik a férfi, úgy érzik ugyanis, hogy kicsúsznak az időből, és a tettes megúszhatja a felelősségre vonást.

A Híradó megkeresésére a rendőrség csak annyit közölt, még tart a nyomozás.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Majka az NKA-botrányról: Ezek az ostoba barmok azt se látták, hogy az ő pofájukat használták fel arra, hogy mások tovább gazdagodjanak
Magyar: Radnai Márkot és Rost Andreát kormánybiztosnak kértem fel
Donald Trump megszűntnek nyilvánította az Iránnal folytatott „fegyveres harcot”
Kvíz: Denzel Washington filmjeiből mindenki látott már egyet – ki tud ezekről a legtöbbet?
Rablóbandákat szabadítottak Magyarországra az oszmánok
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik