Három éve gázolták halálra a 92 éves férfit az M0-son, azóta sincs meg a tettes, a család Facebookon kér segítséget

Hiába van fénykép a vétkes sofőrről, három éve nincs eredménye annak a nyomozásnak, amelyet egy cserbenhagyásos gázolás ügyében folytatnak a rendőrök. A kétségbeesett család Facebookon próbál segítséget kapni – derült ki az RTL Híradóból.

A 92 éves román férfit 2023 május elsején gázolták halálra az M0-son az Annahegyi pihenőnél. Mivel a forgalom nem állt le, a férfin több másik jármű is áthajtott. A balesetet okozó kisbuszt másnap egy diósdi utcában, rendszám nélkül találták meg a rendőrök. Több térfigyelő kamera is felvette, ahogy az utasai távoznak az autótól. A férfi lánya megtalálta a kisbuszt és bolgár sofőrjét Facebookon egy korábbi hirdetésben, a fotón pedig nagy bizonyossággal az a férfi látható, aki a térfigyelő kamerák képén is. Ezt az információt megosztotta a rendőrséggel is, ám a nyomozás azóta sem vezetett eredményre. A magyar rendőrök bolgár kollégáik segítségét kérték, ám ők sem találták a férfit, vélhetően azért, mert a feltételezések szerint Németországban lakik.

Az áldozat családja most nyilvános Facebook-posztban kért segítséget, hátha tud információval szolgálni arról, hol tartózkodik a férfi, úgy érzik ugyanis, hogy kicsúsznak az időből, és a tettes megúszhatja a felelősségre vonást.

A Híradó megkeresésére a rendőrség csak annyit közölt, még tart a nyomozás.